台鐵太魯閣號408次重大事故，「台鐵公司化」議題再被提起，不過台灣鐵路產業工會回應，此時拋出公司化議題對員工是很大打擊，已有前例顯示公司化之後人力、待遇低落，「公司化可以解決一切問題？」

前立委、中華軌道協會理事長蔡煌瑯3日一大早在個人臉書上表示「台鐵公司化或許是改革的唯一契機」，表示為了重新挽回台鐵的信譽，應該認真思考台鐵公司化，讓台鐵局從組織體質及營運，徹底脫胎換骨；另外交通部政務次長王國材在3日記者會上也表達他個人支持台鐵公司化。

不過台鐵產業工會理事長王傑3日表示，對太魯閣號事故表達沉重哀痛，但從2018年普悠瑪事件發生後至今快3年，工會不斷提出各種問題，台鐵態度卻敷衍與漠視；受到人力緊縮影響，工程都交給外包廠商，廠商素質不一，台鐵又疏於監督管理，此次事故難道只是單純意外跟人為疏失嗎？他們覺得問題沒有那麼簡單。

王傑表示，台鐵本來有自己運工機電維修跟保養體系，但是10多年來人力不斷流失、招考愈來愈少，工務、機務、電務單位長期人力不足，必須不斷發包，而發包單位不是台鐵可以掌控，釀成疏失，就是全民承擔。以此次事件為例，事故發生後，台鐵輕易推給外包廠商要求求償，但台鐵對發包廠商難道沒有任何責任？幾個工會長期呼籲台鐵人力不足、設備問題、制度文化，但是台鐵到交通部、行政院一直漠視。

王傑表示，已有專家學者提出台鐵改革建議，但不管是蔡煌瑯或王國材都提出公司化，「這時候拋出公司化議題對員工是很大打擊，現在人力、待遇都很糟，公司化不能解決一切問題！」工會做過研究，國家若沒辦法認真經營國營企業，公司化真的會好嗎？郵局、中華電信等公司化之後待遇更低落、人才流失嚴重，這是政府要面對。

另有媒體揭露台鐵內部定調要將責任導向監造、降低台鐵負評，王傑說，無法確定消息是不是真的，但以台鐵員工角度看，台鐵高層面對情況的態度常常是卸責，像之前普悠瑪事件也只是幾個長官記過敷衍了事，因此工會期盼真正落實改革。

(旺報 )