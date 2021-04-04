美國的拜登總統上台後，為拯救疫情大流行刺激經濟復甦，先提出短期救急的1.9兆美元的「美國救援方案」（American rescue plan），日前為了長期國家競爭力，再提出橫跨8年、總經費2兆美元的「美國就業計畫」(American jobs plan)。前者主要為撒錢刺激民間消費的政府消費支出，後者則為基礎建設革新及升級計畫的政府投資支出。新人新政，顯然拜登想藉此大基建計畫刻畫出「拜登經濟學」(Bidenomics)的時代內涵，正式宣告「美國回來了」（America is back）！傳統大有為的美國政府時代來臨了！

這項基建計畫內容包括傳統的道路、橋梁、供水、交通運輸系統等建設外，還有布建電動車發展和寬頻網路的覆蓋率。值得關注的是，美國在全球半導體製造業市場占有率自1990年的37%下跌到現今的12%，逐漸輸給日本、南韓、台灣及中國。

尤其是中國舉國家的力量巨資補助發展半導體產業，令美國備感威脅，憂心美國的全球領導地位岌岌可危。半導體產業不僅是關乎國家安全，也是數位時代提供工作機會和經濟發展的關鍵基礎建設。因此拜登的就業計畫還特別提撥500億美元扶助美國半導體產業，包括獎勵研發設計及補助晶片生產製造，聯邦政府亦將成立「國家半導體科技中心」。往後美中的科技戰勢必如火如荼地展開，半導體產業將會是主戰場。

至於拜登基礎建設計畫8年的經費來源將以15年增加企業稅來籌措，稅率由現在的21%增加為28%，特別針對在海外賺取可觀盈利的跨國企業，海外營利所得的最低稅負也將由10.5%提升至21%。增稅無疑將增加企業經營成本，對企業投資不利，尤其跨國大企業有能力可透過避稅或境外生產，但中小企業則更易受限制，將會抑制國內產業發展。雖然民間部門對資源使用分配明顯優於政府部門，實不勞政府越俎代庖徒增效率損失，但公共財的提供則往往有賴政府才能解決搭便車(free rider)行為產生的市場失靈問題，且政府基建投資的公共外部性利益可以降低私部門的交易成本和提升企業競爭力。

不同於政府消費支出易帶來對民間投資的擠出(crowding-out) 效果，當公共投資的乘數大於1時，代表存在對民間投資的擠入(crowding-in)效果，實證並發現在公共資本存量占GDP比重愈低時，擠入效果也愈大。此一劃時代大規模的基建投資，本質上將帶來結構性的改變，並厚實未來美國的經濟實力。增稅的政治阻力雖較大，但面臨中國的強勢崛起與對美國領導地位的威脅，大部分民意的支持將是該計畫通過的關鍵。

以目前美國的實力，在經濟與技術優勢上仍是世界之最，此次疫情雖然讓美國損失慘重，但政府強力的作為、擴張性的貨幣與財政政策疊加，讓經濟強勢V型反彈復甦在即，對全球經濟的回溫也將帶來正面的貢獻。再加上大政府的大投資基建計畫，導致美元升值與利率回升勢必會吸引大量資金回流美國，厚植美國實力，但對新興的經濟體，如亞洲的金融與投資將產生負面的衝擊，必須慎加防範。

而後疫情時代，美中的經濟角力與地緣政治的動盪也必將加劇，期間半導體產業的龍頭爭霸，兩虎相爭將愈演愈烈，台灣懷璧其罪更無法倖免，無論政府與企業都必須要有認知與共識，提前部署才能化危機為轉機。（作者為國立政治大學經濟學系特聘教授）