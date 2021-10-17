保釣一開始是抗議日本，到4月10日遊行的時候大部分人幾乎都已經知道國民黨政府不會對抗日本了，所以對國民黨非常失望。這時候剛好季辛吉訪問中國大陸的消息出來了，保釣突然發現還有一個那麼大的中國在那裡，雖然大家對中國大陸很不瞭解，但是很想要保釣，那時候還有什麼大家湊一湊錢去買軍艦，這樣唐吉訶德式的想法都跑出來過，突然發現有一個中國在那裡，所以很多人就很積極去瞭解，這也是很多人左轉的原因。

保釣時，很多人覺得中國好像對美日是比較強硬，好像比較會保釣。但是中共要保釣的前提是，釣魚台屬於宜蘭、台灣屬於中國，所以中國才能保護釣魚台，所以很多人覺得要保釣就要先統一，因此就跟統一的反面，也就是台獨對立起來。

中共也很重視保釣，甚至覺得這是第二次五四運動。那時候海外台獨力量還很微弱，但是保釣在還沒認識到中共之前，就複製了台灣的省籍矛盾，外省人有意或無意的忽視台灣人的感受，所以很多人退出保釣。

那時候我看到這個現象，我也是台灣人，覺得這對保釣不是好現象，所以就在《釣魚台快訊》寫了文章，但是很多保釣的外省人領導，就覺得這是台獨的言論，所以《群報》就寫了一篇文章罵，分成幾次登，標題叫做「哭調唱得心酸酸」。

台灣會出現哭調仔有一些背景，是來自甲午戰爭被割讓以後，有一些歌手用這方式來寄託悲情意識，後來在台灣民歌裡，悲情的哭調仔算是比較流行，台灣光復以後發生二二八，所以這類哭調仔的民歌又出來，有一點哀怨的味道在裡面，很多是封建時代的女性被丈夫拋棄的比喻，來寄託這種悲情意識。

《釣魚台快訊》這邊有其他人，就覺得這不是我們的本意，就寫了文章反擊，事實上作者不是我、也是一個外省人。那時候《釣魚台快訊》跟《群報》是保釣兩大刊物，就演變成兩大刊物之間的論戰，引起很多保釣朋友的關心，紐約保釣會裡三個主要負責人李我焱、徐守騰、袁旂，而袁旂有參加《科學月刊》，算是老朋友，他就打電話來邀請我們過去談談，我就說第一是《群報》先批評我們，不是我們先批評他、第二是要談的話應該是兩邊的人談，不是個人去談，我們就開了兩台車浩浩蕩蕩去了紐約。

本來以為會是《群報》跟《釣魚台快訊》的一番大論戰，到了紐約是去程明怡的四新商店，進去一看，幾乎東岸的活躍人物都來了，有4、50個人，我們想糟了，本來要打論戰，這下好像變成要公審了。

這時候匹茲堡的、後來去聯合國工作的花俊雄第一個發言，他說保釣運動現在剩下芝加哥比較接近群眾，難道我們還要把芝加哥逼得脫離群眾嗎？我們完全沒料到第一個就是這麼感性的發言而且是支持我們的，接下來很多人也都發言肯定我們，那時候保釣因為調子唱得太高、有點脫離群眾，新來的台灣留學生就不敢參加，只有芝加哥比較沒唱高調，會寫一些台灣人的心聲。從辯論變成這麼多支持，我們也很意外，結果本來以為要辯論一番，都沒有發生。

隔天《群報》編輯部的人請我們過去談，就說其實這篇文章也不是所有人都同意，是有人混進《群報》要打擊保釣，他們已經把這個編輯開除了，就有點要跟我們道歉的意思。所以論戰後來沒有發生、問題表面解決了，但是省籍的問題事實上一直存在著。

文革時期，紅衛兵收集到毛澤東一些沒有發表過的講話，他們就把這些東西整理編輯出一本書叫做《毛澤東思想萬歲》。後來這本書就流到海外來，有一年我們也得到這個拷貝，就編輯整理了一些精彩的東西，自己也出了一個新的版本。

保釣運動到後期，相當程度變成想去瞭解中國大陸、社會主義、馬克思主義理論的情形。所以當然保釣運動有一個主軸是往這邊發展的，所以有一些人變成對毛澤東非常崇拜，這裡頭有些人到今天還是非常崇拜毛澤東。甚至像我們這些人，對毛澤東沒有崇拜到哪裡去，但對他各方面也都是很好奇。因為我們以前在台灣，聽到毛澤東都是很負面的東西，就都是很不瞭解，所以對他至少是很好奇。

當然也有人對馬克思有興趣，但是對毛澤東感興趣，還是因為跟中國的關係，馬克思畢竟是19世紀的人物，是德國人，所以對保釣的人來說，當然會對毛澤東這個中國近代史上很重要的人感興趣，想多瞭解一下。後來我們也瞭解到那些在台灣時，對毛澤東的刻板印象，其實是國民黨灌輸的，所以我們會有多一點興趣想瞭解「真相」到底是怎樣。

加上中國在文革的過程中，整個在國際上的聲望是很高的，所以大家是覺得中國已經擺脫了百年來被欺負的局面，很多人也把這個歸於毛澤東的領導。

【未完待續】