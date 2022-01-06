防疫旅館顧名思義是防疫，但最近不停爆出防疫旅館不防疫，更進一步成防疫破口、疫情傳播鏈的溫床，快成「病毒量販店」，這讓人情何以堪？

國人從國外回國依規定先要住防疫旅館14天，現雖因農曆新年返鄉，旅館房間數量吃緊，住防疫旅館時間打折為7天，但如果一家人，平均4口計算，所費仍然不少，但最後卻在國內防疫旅館被染疫，破財還不能消災，責任歸屬，主其事者衛福部能置身事外？可以完全推給管理的地方政府？

規定是衛福部下的，防疫旅館條件是衛福部定的，地方政府依規定辦理，有沒有達標，衛福部能不聞不問？不下來抽檢有無落實？發現錯誤有無一一協助改善？或仍由地方政府各自放牛吃草？

對岸大陸對新冠疫情的管控，最讓人佩服的地方，即是疫情發生，二話不說，主其事者立馬撤職下台換人，鐵腕治疫。但是反觀台灣，兩年來，疫情因人謀不臧，造成的流行，不是沒有，但為其負責而被究責下台的，幾希？防疫旅館不防疫，造成人民被染疫，可尋求國家賠償法救濟幾人？

台灣沒有如歐美國家到疫情難以管控地步，尚能監管在一定範圍之下，這並非完全靠衛福部，而是依賴台灣人民對戴口罩的認知，及疫苗注射的配合，加上台灣海島，便於海關對病毒的阻絕，否則，以如此總是慢半拍怠惰的官僚作風，台灣疫情恐怕早已如野火燎原。

戰國趙國功臣張孟談，拒收封地裸退，對趙襄子說：「臣觀成事，聞往古，天下之美同；臣主之權均之能美，未之有也，前事不忘後事之師。」意思是要上下之間關係能臻於美好，是沒有之事。從華航諾富特防疫旅館就沒有管好，造成全省嚴重疫情，而今防疫旅館持續成防疫破口，仍是官僚殺人，病毒可怕，官僚更無情。管理政府，應明白「臣主之權均之能美，未之有也」，故無需為求得「團結和諧」假象，官官相護，蒙騙天下人，而是應記取「前事不忘後事之師」教訓，究責不可少，方能讓防疫工作「成事」，為天下往古之美同，防疫旅館不致成「防疫驢館」。

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