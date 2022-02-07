大陸對台採和戰兩手策略，在領導階層釋出和平訊號的同時，武統訊號也沒有忽略。中國駐美大使秦剛日前強硬指稱「台灣問題是中美之間最大的火藥桶。假如台灣當局有美國壯膽繼續在獨立的道路上走下去，就很有可能把中美這兩個大國捲入軍事衝突。」大陸鷹派學者金燦榮也表示，大陸國家主席習近平將在2027年之前使用武力實現統一，解放軍在應對台灣緊急事態時的軍力部署已比美軍更占優勢。

兩岸當局努力營造和解

武統未必是大陸的主流意見，秦剛的談話卻被美國媒體抓到把柄，重新炒作台海危機，為兩岸在北京冬奧前營造的和解氛圍平添不安的想像空間。國民黨前主席洪秀柱隻身前往北京出席冬奧開幕式，並會見大陸政協主席汪洋，就是希望有益於降低兩岸間的分歧與冷漠。

大陸內部武統論一直甚囂塵上，但近期開始嚴管主張攻打台灣的網路言論，類似「把台灣打成一片焦土也要收復台灣」、「留土不留人」的文字都被刪除。可以推論，大陸並沒有放棄和平統一的政策，除非台灣走向法理台獨，或者是外部勢力干涉台灣事務，才可能引發大陸使用武力的動因。

事實上，兩岸最近的互動似乎也有利於武統論降溫，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會上以客家話表示，希望有機會到台灣，與各地客家鄉親面對面交流，她還說：「自家人講自家話」。就事論事，短期內朱鳳蓮訪台的可能性幾乎不存在，但陸委會立即做出正面回應，也是希望釋出正面訊號。

中華奧會政策急轉彎同意出席北京冬奧的開、閉幕式；中華隊競速滑冰選手黃郁婷被爆出在訓練時穿大陸隊服拍影片上傳社交媒體，慘被網友「出征」。她回應稱「運動無國界」，並把影片刪除，但仍被不少網友批評。對此體育署認為黃已經向團本部道歉，不會取消她的代表隊資格。而教育部長潘文忠還特別打電話給她，並轉達蔡總統和行政院長蘇貞昌的關心，可見府院並不希望大陸隊服事件影響到選手的比賽情緒，也不希望衍生成兩岸網民再次對戰的情況。

在兩岸當局都希望營造和解的努力下，為何還會出現秦剛、金燦榮等人的武統論呢？可以看得出來，秦剛、金燦榮的「武統論」都是說給「外部勢力」聽的，並非針對兩岸。秦剛在接受美國媒體訪問所說的武統是有前提的，他說：「台灣問題是中美之間最大的火藥桶。不打仗、不衝突是中美之間的最大公約數。雙方應共同阻遏台獨勢力，給和平一個機會，讓和平勝出。」秦剛既然希望中美「給和平一個機會」，能讓和平勝出，其實談話的內涵還是希望兩岸能夠維持和平。

武統與急獨是和平障礙

至於金燦榮則是接受《日經亞洲》訪問時所說，主要是說給日本人聽。畢竟，近來日本鷹派人士一直把「台灣有事」跟「日本有事」掛勾，大陸憂心日本這個「外部勢力」可能介入台海日深，以至於難以自拔，所以金燦榮的「武統論」，顯然是要警告日本不要干涉台海問題。

根據《日經亞洲》的報導，金燦榮認為過去20多年來，解放軍為了實施反介入和區域阻絕戰略，一直潛心研發包括反艦彈道飛彈、反艦巡弋飛彈，以及高超音速武器在內的各種武器裝備，部分武器裝備已經部署到部隊。因此，他是希望日本絕對不要干預台灣緊急事態，因為大陸反介入的能力已經足以應對美國，美國想要協防台灣已經打贏不了中國。如果日本干預，中國將別無選擇，只能出手打敗日本。日本應該意識到，新的變化正在發生。

至於這個新變化，就是金燦榮說的「大陸已經具備在一周內統一台灣的能力」。而且，解放軍在大陸沿海1000海里內可以擊敗任何美軍部隊。所以，金燦榮的「武統論」是認定大陸已經有能力在東亞打敗美國，也有一周內武統台灣的能力。

不過，戰爭無法實驗，更沒有公式可以計算，戰爭中也會有許多迷霧，人算不可能勝過天算，刻意放大解放軍的戰力，或低估美軍實力，都是危險的想像，過度期望以武力來解決兩岸分歧，絕對不是最好的方法。對於兩岸關係，和平才是最高的價值，不管是大陸的武統論或台灣的急獨主張，都是兩岸和平最大的障礙。兩岸當局唯有排除這些障礙，積極規畫和平路線圖，才是兩岸人民之幸、國家之幸。