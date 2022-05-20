今天是蔡英文總統就職6週年，日前民進黨洋洋灑灑推出包括，出口創新高、加薪、減稅、穩定物價等四項政績作為送給台灣人民的禮物。然而，如此自我感覺良好的成績單，為何與一般民眾心理落差這麼大？網友紛紛嘲諷、罵聲連連，懷疑民進黨政府要嘛生活在平行時空，不然就是沉浸於元宇宙。

四項「政績」看似漂亮，然而自蔡英文連任伊始，新冠肺炎疫情爆發，由陳時中率領的指揮中心大言不慚「超前部署」，事後證明全都在「亡羊補牢」。在防疫物資方面，缺口罩、缺PCR、缺疫苗、缺病床、缺快篩試劑，排隊成為台灣人民日常習慣，大排長龍形同台灣獨特的一道風景線。

今天日染疫人數恐怕破10萬，已經有上千條生命逝去、上千個家庭破碎，卻仍聽不到政府一句道歉，疫情高峰還沒到，當下還有許多老人、小孩暴露在染疫高風險行列中，只能「自主應變」！

在民生必須方面，缺水、缺電、缺蛋、缺麵粉，彷彿回到石器時代。說白了，台灣現在就是「缺政府」，除了「綠友友」得以「趁疫套利」，賺到盆滿缽滿之外，其他一般老百姓大多生活品質下降，政府自我吹捧，民眾不會買單。

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