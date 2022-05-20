國立自然科學博物館是許多民眾童年畢業旅行或戶外教學的必去景點之一，台中市政府邀請國立自然科學博物館參與認養台灣大道公車專用道「科博館站」雙向2座站體，將恐龍廳裡的明星們彩繪於台灣大道公車專用道「科博館站」外牆上，站體內穹頂則以「浩瀚星空」及「原生特有種植物」為特色，吸引許多恐龍迷、星空迷參觀。

彩繪候車亭站體內穹頂搭配浩瀚星雲彩繪，宛如置身浩瀚宇宙（圖／台中市政府提供）

台中市長盧秀燕於本月(6)日舉行認養簽約儀式時表示，為了有效活化公車候車亭及專用道站體，近年開放優質機關、企業認養。其中，科博館雙向站體由國立科博館認養，感謝科博館及館長焦傳金率領團隊把科博館最有趣、重要的象徵「恐龍」設計在2座站體上，其中1座站體內穹頂搭配浩瀚星雲彩繪，另1座則搭配原生特有種植物意象，相信恐龍迷一定很高興，歡迎大家參觀。盧市長還溫馨提醒民眾不要為了看漂亮彩繪而錯過公車。

台灣大道公車專用道全線目前則有39座站體，原本是由市府負責管理、維護，盧秀燕說，這些站體啟用後都未曾大整修，市府去年編列近4000萬元經費，清除站體汙穢處並重新粉刷、整修破損處；為了讓候車亭及專用道站體獲得有效活化，近年起也開放優質機關、企業認養，對於企業認養，市府均會審圖，致力提升都市景觀。

台中市政府交通局表示，專用道每日運量可達7萬人次，而科博館站點位於台灣大道，每日候車約有2千多人，為重要大眾運輸候車節點，附近有金典酒店、廣三SOGO百貨、國立自然科學博物館及植物園、勤美綠園道等商業、藝文與觀光精華區域，台中市政府與科博館共同打造煥然一新的站體風貌，讓民眾從下公車就能充分感受科博館氛圍，延伸科博館體驗，讓民眾候車時也能一窺科學人文的奇妙世界。

台中市政府編列預算清除台灣大道公車專用道全線站體汙穢處並重新粉刷、整修破損處，致力提升都市景觀。（圖／台中市政府提供）

交通局表示，繼科博館加入候車亭認養行列後，目前台中市已有企業分別認養6座公車候車亭、2座台灣大道公車專用道站體，這些單位除每日協助清潔工作，市府並鼓勵設置廣告或裝置藝術，且認養費用可申請稅額減免，未來將持續媒合學校、機關、團體或公司行號認養，共同維護公共設施。

交通局已訂定「公車招呼站公共設施認養作業要點」，其中規範候車亭申請認養相關規定，認養單位可彈性選擇認養1年至5年，有意願的企業或單位可登入交通局官網查詢，盼透過候車亭認養、並由認養單位打造地方特色，為候車環境注入新活力，也提升公共設施維護量能，進一步提升台中市公共運輸搭乘環境多元性。