每年5月，蔡政府都會推出一個固定的戲碼，由總統府、行政院擔任導演，衛福部與外交部聯合主演，而外包給眾多親綠媒體作大內宣，那就是每年世衛組織的會員大會。

在馬英九年代，台灣年年都能以觀察員的身分，參與此會，可當時居於反對黨的民進黨，卻年年以出席會議的名銜大作文章，以「矮化」為藉口，護「尊嚴」為第一，不但在台灣公開批判馬政府之不當，更發動黨徒，到開會地點鬧場、生事，扯後腿扯得不亦樂乎。

可蔡政府執政6年，台灣卻連一個區區的觀察員身分都不可得，連年都被拒於門外，然後還裝模作樣地派員去參加根本無人理會的會外之會，再然後，台灣的媒體也爭先恐後報導說，今年美國及歐盟如何支持、友邦國家如何聯名呼籲，而最後的結果，則仍然還是竹籃子打水一場空，熱戲唱完後，明年再連袂登台演出。

雖說「一場空」，這是對台灣所有民眾而言的，但對蔡政府來說，其實可有一石三鳥的妙處。其一是經費不虞匱乏，為爭取友邦支持，要多少可以報多少，其中的金流，大可運用；其二是如果不能成功，則可以歸咎於中共的打壓，提升台灣的「反中」意識；其三是如果成功，則蔡政府的「英明領導」，就更可以大肆宣揚。

蔡政府演的這齣戲，用的是百姓的納稅錢，姑不論演員一成不變、劇情內容重複、演出技巧拙劣，但在媒體大肆渲染之下，卻總是可以大賣其座，無論是成是敗，蔡政府的獲利卻是絕對少不了、跑不了的。這也是蔡政府一連6年，仍然不屈不撓、戮力以赴的最大原因。

今年一樣，無緣以觀察員的身分出席，但沒有關係，明年還可以再隆隆重重地推出，年復一年，無休無止。何必曰名銜、曰矮化、曰參與？利益自在其中矣！這可是民進黨取之不盡、用之不竭的提款箱，世界上哪有這樣穩賺不賠的好生意？

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