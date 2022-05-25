戰爭是一隻不可控的妖獸，一旦釋出，生靈塗炭。因而不管哪一個年代、哪一個領導人，當他動念發動戰爭，為了縮小戰爭的規模，理應依序思考以下三個因素：

1. 戰爭的目標是什麼？

2. 擬定的行動是朝戰爭目標「接近」或「遠離」？

3. 如果接近，可以考量採納；反之遠離，不管表面上看起來能夠達到什麼效益，全是惹事生非、畫蛇添足的敗筆。

很簡單的三個原則，重點在戰爭目標。戰爭目標要明確、濃縮、聚焦，如此才能集中力量、鎖定目標，以最小的付出得到最大的收益。

以武統而言，戰爭目標不在血洗台灣，不為掠奪資源，更無意摧毀台灣的基礎建設，而是逼迫台北坐上談判桌，進而接受北京提出的一國兩制。

再簡單一句話，武統的戰爭目標是：逼迫台北接受一國兩制。

此處的「台北」不是台灣的民意，而是坐在台北市總統府開會的國安團隊。因而北京在決定發動武統，思考要採取什麼行動時，首須探討的問題是：台北國安團隊會屈服嗎？

「屈服」沒有絕對，必然因人、因事、因時，以及國際環境而不同。再以現階段軍事專家的研判，中共武統手段可能有「海空軍事威懾、遠距聯合火力打擊、奪取外島、海空封鎖、三棲登陸」等五種，這中間哪一項可能讓台北屈服？

昔日此類話題的辯論，由於立場不同、參考資料不足，經常流於各說各話。如今有了俄烏戰爭，現實世界清楚地呈現在我們眼前，武統不管採取什麼行動，可預見會衍生以下四種狀況：

1. 美國竭盡所能醜化、打壓中國，此也將加速推動在印太成立類似「小北約」的反中聯盟。

2. 在反中聯盟的支持下，想要台北屈服，可能難如登天。

3. 原本台北只是與華盛頓站在一起，一旦發動武統，台北勢必與華盛頓緊緊綁在一起。

4. 台北將密不透風地進行認知戰，除透過《國安法》加強對媒體與網路的監控，也必然會實施戒嚴以全力消滅統派勢力。

只要北京發動武統，不管採取前述五種行動中的哪一種，這四種狀況都會出現。倘若中共無法做到「首戰即決戰」，隨著時間流逝，任由這四種狀況發酵演變的結果，北京是距戰爭目標越來越近，或越來越遠？

想清楚了這個問題，會明白「海空軍事威懾、遠距聯合火力打擊、奪取外島、海空封鎖」都不會是武統的選項，因為它們耗時甚久；而在這段時間，四種狀況相互觸發所產生的效益，只會把戰爭目標越拉越遠。

撇開以上行動，不就只剩下三棲登陸？這也是為什麼「武統不動則已，動必直指台灣」的原因。

或是更正確地說：不動則已，動必直指台北！

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