政府對於防疫的政策趨向「與病毒共存」，但隨著疫情的蔓延擴大，我們仍須要對台灣當前防疫政策進行一番總體檢，裨能察疑補缺、調整歸正，使人民的健康能得保障、心理能免於恐懼、百業能順利發展、決策效能充分發揮。

眼前呈現出的問題是政府對於防疫的決策作為，並沒有如其所說的超前部署，而是讓整個台灣陷入了全民染疫的危機，此種狀況已然讓全民在生活與經濟上陷入無底的深淵與恐懼。「防疫如作戰」絕對不是口號，而是需要政府與全民共同戰鬥的一場硬仗。

這場攸關國家社會與人民生命安全的戰疫，是否能有效的運用人力與物力資源，以及周密的防疫政策是具有決定性的關鍵。根據2022年6月1日疫情指揮中心的相關報告，我國的染疫人數，累計確診2121231人，新增確診88,247人，死亡人數累計2,377人，新增死亡人數122人，周死亡率約平均值111人。以上數據暴露，執政當局的防疫政策未能適時的運用全球防疫資訊，與對全國防疫物資及醫療量能的整備，並沒有完善的規劃資源與運用，且決策規劃與過程充滿了個人色彩與政治的權謀，如此的防疫政策是如何能有效的面對病毒的變異？

因此筆者認為在面對國際性的新興傳染病疫情，必須有效的獲得疫情與病毒相關的情資，對於預防醫學其層次與問題，必須有完善周密的給決策者提供建議與方案，對防疫的建言必須廣納，建立一套預防、整備、動員、持續作戰的生物安全防護網，給予醫護有效的防護裝備及適時購置藥品衛材以安人心。

另中央與地方在公共衛生防疫系統的完備，以明確的防疫政策作有效的指導、溝通、建構其周密的防疫計畫與執行、專業技術整合，建構強效能的防疫監測、通報、指揮體系及友善的防疫醫療照護系統。

防疫的問題，不是只有疫苗、口罩及快篩試劑，它包含了公衛體系的決策與防疫形勢的轉變，從流行病學調查與研究，病毒的變異與基因突變，整個指揮中心不能只有數字，而是須從公衛及醫護人員的調度、資源管理與預算使用，作全面性的問題與研究，找出問題，解決疫情的缺口，並從人本的角度來思考這場疫情的持久性問題，來完善整體的防疫作為。

台灣的病毒研究與基因序列分析，是我們可以在全球防疫上做出有效的預防及貢獻。然而疫情的持續延燒，我們應省思如何整合醫、牙、藥、護、公衛、醫檢的全盤性防疫資源作為，及疫情指揮中心之決策指導與精進防疫機制等方向做通盤檢討。放下政治意識形態與算計，正確的決策作為，善用組織建構防疫網、做好整合式分析決策，真正有效防止疫情擴散，保障人民健康，使百姓免於恐懼，以維護國家與全民安全。（作者為國立政治大學國際事務學院聯合校友會秘書長）

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