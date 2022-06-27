近日台灣全體民眾非常難過，台灣各地高溫炎熱，台電供電量屢創新高，整體電量又拉起警報，台電隨時可能跳電或缺電。且新冠肺炎疫情持續肆虐，面對本土案例持續暴增，蔡政府雙手一攤，只一句要民眾「自主應變」，就沒有任何作為了！

但此刻蔡政府又要送給全民一個大禮，政府準備要調整電費了！！面對這樣的苦日子，是要大家要如何過？

蘇貞昌說發電的原料成本，無論是油、天然氣、煤炭，都因疫情和戰爭所以成本暴增，這也造成了台電的負擔非常沉重，故近日的電價審議有可能朝向調整電價的方式進行決議！

但面對一波又一波的疫情爆發，蔡政府缺乏有效的防疫作為，造成國內民生凋敝，整體內需市場嚴重萎縮，已讓許多基層百姓吃不消，蔡政府嘴上說會有紓困補助，但好多民眾的陳情，表示政府的紓困都是打假球，設了諸多的資格限制，讓他們拿不到補助！

而且全台人民自主性的軟封城，造成諸多百貨公司、夜市、餐廳、旅遊、交通等各內需行業的生意受到嚴重影響，台灣一日就少了近100億的經濟活動，這也讓台灣許多基層老百姓失去了收入，大家都快過不下去了！但蔡政府並沒有因而苦民所苦，還預備在此刻調漲電費，這就是擺明要逼死基層老百姓，也就是把全民當作提款機在使用！

今日台灣發電成本暴增且發電量極度不穩定的狀態，分析根本原因就是民進黨造成！民進黨政府喊著非核家園的口號，卻沒有正視國內發電成本問題與電力缺口危機！最終就是台灣全民都被民進黨的能源政策所拖累。

便宜的核能發電被蔡政府淘汰了，花了幾千億的核四電廠被當廢鐵棄置不用，且綠能發展遲緩的狀況之下，台電就必需要開始大量用油、天然氣、煤炭來進行發火力發電，但油、天然氣、煤炭台灣又必須都靠進口，近期國際局勢不穩，就造成了整體發電成本的暴漲，而且火力發電對於整體空氣品質和全民健康的影響深遠，這些種種的惡果，最後又要台灣全民來硬吞！

全民都知道台灣今日的電力政策已經陷入了父子騎驢的窘境，但其根本原因就是蔡政府的幹話太多，事情做得太少，假如台灣今日有核四投入運轉，台灣還會走入這樣的困局當中嗎？

柯ｐ多次表示台灣電力問題，就是科學議題。政府政策都須科學角度來精算，務實執政，才能帶領台灣走出今日的困境！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※