香港回歸25週年紀念日，大陸與香港一片歌頌祝賀，習近平親臨現場表示，「一國兩制」實踐在香港取得舉世公認的成功。不過，美國國務卿布林肯與英國首相約翰遜，卻紛紛跳出來攻擊中國的香港政策，批評未尊重「一國兩制」。台灣幾位國、民兩黨幾位代表性的政治人物，應景式接連潑了幾桶冷水。

行政院長蘇貞昌與立法院長遊錫堃聯袂否定「一國兩制」在香港的實踐，嚴斥不堪檢驗，民主自由蕩然無存，說什麼中國與香港互不隸屬，把中國對香港的治理數落的一文不值，更表明中國從來沒有統治過台灣，「一國兩制的台灣方案」，絕不可行、更不可能。

連國民黨主席朱立倫都急忙插上一嘴，聲稱《香港國安法》通過後，香港的民主、人權等價值逐漸暗淡、言論自由受限，並表示對香港的未來感到擔憂，更揚言歡迎港人前往台灣，為台灣注入新活力，國民黨始終聲援香港。

其實，大部分香港人在香港還是馬照跑、舞照跳，並不覺得生活在水深火熱之中。的確「一國兩制」目前在台灣缺乏民意支持，但是，談不出來，就只得打下來，當中國大陸硬實力越來越強之際，台海已不再風平浪靜，台獨絕對是走不通的死胡同，時間與空間似乎都對台灣越來越不利，蔡政府又將如何帶領2300萬人站在14億人的對立面，另闢蹊徑？人無遠慮必有近憂，直觀台灣前途既現實又殘酷。大哉問，不主動商討兩制，難道要被迫接受一制！（作者為台灣青年聯合會理事長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※