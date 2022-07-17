「我們沒有時間了」。

爭分奪秒的焦灼感此刻正在美國國會山蔓延。

議員們使出渾身解數，想在8月4日國會休會前，通過更多與中國「競爭」的法案。

從不惜讓有「對華戰略競爭總劇本」之稱的《美國創新與競爭法案》大幅縮水，先擠出一項520億美元的晶片法案「救急」，到眾議院通過超8000億美元的創紀錄軍事預算應對俄烏衝突和「中俄威脅」……

空氣中充斥著「如果不能完成將對美國的經濟和軍事造成無法彌補損害」的氣氛。

對於認定的「對手」，美國慣於表露其歇斯底里的「凶狠」。

但問題是，美國當前的實力能撐起所謂的「雄心」嗎？

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目前，在國會山最受關注、被渲染最多的莫過於「美國創新與競爭法案」。

這一法案旨在增強美國在關鍵技術、產業等領域的競爭力，因其「競爭」指向之明確，涉及領域之廣，計劃撥款之多，可謂近年來各類涉華法案之首，曾被稱為 「對華戰略競爭總劇本」。

不過，由於民主黨和共和黨之間嚴重的內訌，這項已經在國會糾纏一年多的法案，目前仍然處於「難產」階段，相關談判一直陷入僵局。

為了打破僵局，參議院多數黨領袖、民主黨參議員舒默最新表態，稱他計劃最早在下週二就「瘦身版」的對華競爭法案進行初步表決。知情人士稱，該「瘦身版」的法案將包括至少520億美元的激勵措施和對美國半導體製造業提供投資稅收抵免等內容。

這可以說是民主黨的忍痛之舉，也被認為是拜登政府中期選舉前利用黃金窗口的「最後一擊」。

在舒默表態之前，美國商務部長雷蒙多等官員已經連著兩天親赴國會，在閉門簡報會上強調此法案對美國國家安全的重要性。雷蒙多表示，在多家行業巨頭威脅要把投資轉向其他國家的情況下，美國已經面臨「成敗在此一舉」的緊急時刻。她還要求「國會必須要在8月休會前完成立法工作」。

更早些時候，雷蒙多和國防部長奧斯汀還聯名向國會兩黨致信，敦促國會立即通過該法案。他們在信中聲稱，「這是我們首次面對中國這樣的戰略競爭對手，他們既決心成為未來產業的全球領先者，又有能力和資源做到這一點，如果我們不自己努力的話。」

可見，拜登政府和國會民主黨議員心情之急切。美媒稱，鑒於美國迫切希望提高國內生產，國會議員中應該在8月之前將晶片融資作為一項單獨法案通過的聲音在增加。但是，到目前為止，舒默和少數黨領袖麥康奈爾仍在制定議會審議的細節，還沒有定論。有議員稱，兩黨尚未就是否單獨通過「晶片法案」的部分達成共識。

不過，值得注意的是，雖然礙於兩黨鬥爭的白熱化，「美國創新與競爭法案」從一個總額在2000多億-3000多億美元、範圍廣泛的「對華戰略競爭總劇本」暫時縮水到一個520億美元專注於晶片領域的瘦身方案，但並不意味著其在針對中國方面有任何實質性的放鬆。

美國「政客」網站的報導中提到，在任何最終的「籌碼」交易中，更有可能生存下來的一個潛在附加條款是一項修正案，即要求政府加強對美國在華投資的審查。

這項法案此前曾被稱為「250年未見」之惡法。今年5月，兩黨議員有意在「美國創新與競爭法案」中加入這一項。

當時就被代表美國商界的美中貿易全國委員批評，認為這一想法在美國250年歷史中並無先例。「美國之音」稱這項草案引起美國許多公司的強烈反彈，彭博社批評此法案昂貴、混亂且無效。

另外，黨派紛爭雖然影響了相關法案的推進的速度，但是我們也應該清醒地看到，不僅現在美國國內兩黨在對華「競爭」問題上是有高度共識的，一些美國企業也希望從中「獲利」。

6月份就曾有報導稱，包括亞馬遜首席執行官、谷歌母公司首席執行官和微軟公司首席執行官在內的100多名美國公司高管簽署信件，呼籲美國會通過旨在提高美國相比中國經濟競爭力的法案，尤其是針對晶片製造業領域的競爭。

與「美國創新與競爭法案」的「難產」不同，2023年國防授權法案在眾議院的通過則相對順利得多。而且，在拜登提出的7730億美元創紀錄國防預算基礎之上，眾議院還額外授權支出370億美元，使得美國明年國防預算可能超過8000億美元。

按照程序，在眾議院通過之後，參議院還要通過自己版本的國防授權法案，參眾兩院最後一起協商敲定最後的數目。

不過，在增軍費上，他們倒是沒有分歧，而且一個比一個大方。據稱，參議院軍事委員會提出的版本比拜登提出的預算案高出450億美元，比眾議院的還要高。

軍事專家宋忠平告訴「補壹刀」，美國軍費的增加一方面是為了應對衝突，另一方面則是針對中俄。

除此之外，2023年國防授權法案繼續在台灣問題上挑釁。據報導，法案包括支持邀請台灣參與2024年環太平洋軍演，以及要求政府向國會說明對台軍售延遲交付的原因並加快交付。

而且，眾議院亞太小組的主席還在推特上透露，他所提出的「台灣和平與穩定法案」（Taiwan Peace and Stability Act）已經率先表決通過。

該法案要求，要求拜登政府在90天內提出政府整體戰略報告，加強對海峽兩岸衝突的威懾，並著重與盟友合作，還要求美國機構分析協助台灣經濟與擴大發展的方法。

有專家提醒說，目前美國所謂的對華「競爭」中，一些旨在打壓中國的經濟、貿易、科技、制裁等手段仍未全部見底。因此，對於一門心思要跟中國博弈、醉心於出台各種「遏華」惡法的國會山，中國仍然要保持高度警惕。

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與此同時，美國國內的一場判決引發的蝴蝶效應也很有意思。

14日，「維基揭秘」在其官方推特上稱，美國中央情報局此前曾試圖暗殺其創始人朱利安·阿桑奇，而正是時任中情局局長蓬佩奧默許傳達了這一命令。

這一爆料源於13日美國紐約聯邦法院的一項裁決。

紐約法院陪審團裁定，中央情報局前軟件工程師喬舒亞·舒爾特向維基揭秘網站洩露該機構「最有價值」的駭客工具，所受8項間諜罪相關指控和1項妨礙公務罪指控成立。每項間諜罪指控最高可判10年監禁，這意味著現年33歲的舒爾特可能面臨數十年牢獄生活。

舒爾特原先為中情局精英駭客小組工作，偷取中情局的駭客工具庫「寶庫7號」文件，並在辭職後將其發送給維基揭秘網站，2017年3月被中情局發現。

這對於美國中情局來說，不啻於一場地震。

因為「寶庫7號」是中情局從事網路戰最重要的武器之一，結合了多種計算機病毒、惡意軟體、木馬程序，用於侵入並破壞目標電腦和技術系統。

這一洩露揭露了中情局是如何侵入海外用戶的智能手機系統，或在網路電視機植入竊聽程序，以搜集外國情報。

負責該案件的聯邦檢察官達米安·威廉姆斯說，舒爾特犯下美國歷史上「最具破壞性的間諜罪行之一」。

這起洩露也是美國中情局歷史上最大的數據丟失事件。

時任中情局局長邁克·蓬佩奧被徹底激怒。

他在公開場合把「維基揭秘」定性為「敵對情報機關」，這意味著中情局特工們能夠將這一組織視為間諜，包括監視該組織成員的通訊和行動。

私下裡，據美媒爆料，在與川普政府的高級官員會面中他推動採取激進措施，包括是否要從厄瓜多爾駐倫敦大使館綁架阿桑奇。

爆料稱，白宮和中情局最高層甚至還討論了對其進行暗殺的可能性。

隨後蓬佩奧承認這些說法「有些部分是真實的」。

今年6月，英國政府批准英方向美國引渡阿桑奇，阿桑奇如果被引渡到美國，或將面臨最高175年監禁。「維基揭秘」總編赫拉夫森稱，英國法院的決定「等於判了阿桑奇死刑」。

事實上，華盛頓對阿桑奇和「維基揭秘」窮追不捨的打擊，只是源於他們的行為揭開了美國在全球網絡空間橫行的冰山一角。

阿桑奇曾經說過，美國是一個「監聽超級大國」。從美國國家安全局 「電幕行動」「量子」網路攻擊武器，到美國中央情報局專用的「蜂巢」惡意代碼攻擊控制武器平台，從技術上來說，現有國際互聯網的骨幹網設備和世界各地的重要信息基礎設施中，只要包含美國互聯網公司提供的硬體、操作系統和應用軟體，就都有可能成為美國情報機構的攻擊竊密目標。

而如今中國正是美國發起網路攻擊最頻繁的對象之一。美國中情局目前正在考慮組建一個獨立「中國任務中心」的提議，美國國家情報總監海恩斯曾表示「美國情報界年度威脅評估列出了重點威脅國，其中排在首位的是中國，中國仍然是情報界的優先目標。」

此外，華盛頓還倒打一耙，污蔑中國在「竊取」西方的情報和技術以獲取競爭優勢。7月初，美英情報機構負責人在倫敦進行了罕見的聯合講話，主題就是警告來自中國的「改變遊戲規則」的挑戰。

3

從軍事到政治，再到網路空間，美國對華的攻擊遏制行為正在全方位展開。

有分析稱，國會兩院8月就將進入傳統的休假或者選區服務期，而9、10月雖然還有數周會期，但那個時候將進入中期選舉前的白熱化階段，幾乎不存在協商敲定法案的餘地。因此未來三周將是拜登政府能夠按照自己意願推動立法的最後黃金窗口。

雖然對華競爭法案在兩會爭議分歧較大，但中國社科院美國問題專家呂祥對「補壹刀」稱，從總體態度上說，美國對華競爭的態度是不會變的，問題是美國當前的實力可能並不足以支撐起他們的「雄心」。

呂祥認為，美國目前的政治混亂是超出想像的，這會直接影響美國國內的實力建設，美方一直強調跟中國競爭的關鍵是把美國建設好，拜登政府提出的一個口號就是建設更美好美國，要加強美國的競爭實力。

但從現實情況來看，美國第一季度GDP萎縮1.5%，本月底將公佈二季度增長率，現在預測二季度GDP增速仍然很可能是負數。如果連續兩個季度負增長，那麼，按照一個相對簡單的定義，意味著美國經濟將進入衰退局面，這樣下半年美國經濟會面臨非常艱難的局面。

美國經濟現在唯一可以吹噓的數據就是低失業率，但這個數據也是帶有欺騙性的。美國經濟的問題不是失業率，而是大量空缺崗位沒有人幹。據統計現在美國有1100多萬個崗位沒人幹，這也是造成供應鏈斷裂的重要原因之一。

呂祥稱，在中期選舉前，多項民調都顯示，美國普通民眾最關心的第一是經濟，第二是經濟，第三還是經濟。

但華盛頓的政客精英們卻走上了一條與普通民眾背道而馳的道路。在民眾最關心如何把國家建設好的時候，精英人士則認為過度關注國內事務會分散對中國的注意力。現在國會拼一系列涉華法案過關也都是反映了這種心態。

呂祥認為，但問題在於，美國目前面臨的困境與中國沒有絲毫關係。

美國以米爾斯海默為代表的「大國政治」對抗理論塑造了美國政客們的普遍心態。根據這一理論，美國無論如何不能讓中國成為另一個「區域霸主」。

這種「中國恐懼症」不僅完全是不健康的，有害於世界各國在既有秩序中實現共同發展，而且讓美國領導人沉迷於廣闊太平洋的波浪，卻對眼下的國內亂局視而不見，以致於根本無法正確看待和解決其國內遭遇的困境和撕裂，這最終將致使美國走上衰落之路。

基於其實力存量，美國肯定能夠給中國製造或多或少的麻煩，但只要中國堅持行穩致遠、以人民為中心的發展道路，美國就無法阻遏中國發展的大勢。

而對於美國搞的所謂對華競爭法案，中國外交部發言人趙立堅此前就曾表示過，該法案中的涉華內容，充斥著冷戰思維和零和理念，詆毀中國發展道路和內外政策，鼓吹開展對華戰略競爭，就涉台、涉疆、涉港、涉藏等問題指手畫腳。中方對此堅決反對。

趙立堅強調，美方應摒棄冷戰思維和零和理念，客觀理性看待中國和中美關係，刪除法案中的涉華消極內容，停止審議推進該法案，停止損害中美關係和雙方在重要領域的合作。

（本文來源：「補壹刀」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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