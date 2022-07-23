美國退休國防部長的艾斯培這次訪台，建議台灣實施全民皆兵，男女都要服役。這就露出了狐狸尾巴。美國智庫的班杜（Doug Bandow）說：「美國要和俄羅斯戰到最後一個烏克蘭人。」同理，艾斯培想要的難道是：美國要和中國戰到最後一個台灣人？這和蘇貞昌要戰到最後一根掃把是有異曲同工之妙的。

美國鷹派的理論就是美中為爭霸勢必一戰，如果現在開戰勝利有望，再過一兩年，中國更為強大，那時再戰就時機盡失了。目前鷹派並未取得美國國民的共識和支持，他們的當務之急就是如何促使大陸來放那第一槍。若是大陸動武的話，那就如同二戰時的珍珠港事變，美國就師出有名了，而且絕對可以取得美國大多數人的支持。

回頭來說，台灣人即使不是中國人，難道和對岸的中國人有著不共戴天之仇嗎？必須要實施全民皆兵來戰個你死我活嗎？很明顯的，從兩岸的利益來看，和則兩贏，戰則兩傷。若是失去和平會是怎樣的一個局面，大家也要好好想一想。目前，如何避戰這個課題應是台灣的當務之急。任雪麗（Shelley Rigger）教授曾大聲呼籲美國「不要把台灣當作對付中國的武器」，她這樣的學者才是台灣真正的朋友。

台灣好像在颱風眼裡，人民似乎沒有危機感，歌照唱，舞照跳，酒照喝。不知道自己正處於全世界最危險的所在，不知道兩岸戰爭一觸即發。 「旁觀者清，當局者迷」，民進黨用網軍操縱民意，帶風向。百姓在危機臨頭時刻，竟然是麻木不仁的。

本來嘛，台灣已經是美國的看門狗，而且是要自己買狗食的狗。不僅如此，民進黨要你吃美日的萊豬毒牛核食，你就得乖乖地吃萊豬毒牛核食。美國要你買破銅爛鐵，你就買破銅爛鐵。美國要你拿出台積電的商業機密，你就乖乖繳出台積電的商業機密。老大哥已經習慣命令台灣照單全收了。台灣應該讓老大哥了解：「台灣不是你對付中國的武器！」

衷心希望台灣的領導人不要做歷史上的罪人。如果因為你們輕舉妄動而引起世界大戰的話，那你們就是世界歷史上的大罪人了。領導台灣的諸婆諸公，能不慎乎！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※