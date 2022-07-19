大陸號稱「史上最大」巡航救助船「海巡06」列編於福建平潭，將常態性航行台灣海峽水域執行公務，陸委會稱「海峽中線是雙方互不侵犯、互不越界的具體實踐」，要求大陸不可改變現狀，國台辦則回應「不存在所謂的海峽中線」。兩岸針對台灣海峽主權問題的你來我往，已把不是問題的台海變成有問題的「灰色地帶」。

海峽中線是默契

早先美中之間已經就台海問題有過交鋒，大陸外交部發言人汪文斌6月13日表示，中國對台灣海峽享有「主權、主權權利和管轄權」，國際海洋法上沒有「國際水域」一說，有關國家聲稱台海是「國際水域」，意在為操弄涉台問題，威脅中國主權安全製造藉口，中方堅決反對，立即引來美台方面的反駁。

美國長期以來基於維持海上秩序及美國海軍行動便利的需要，提出「自由航行權」概念，在公海與領海、經濟區的「灰色地帶」畫出「無害通過」的航行水道，台灣海峽包括在內，但這不是國際海洋法所認定的概念。美國因為沒有參與簽署國際海洋法公約，「自由航行權」是以美軍的實力作為支撐。

2021年1月美國國防新聞網發布《為什麼美國要在「灰色地帶」與俄羅斯和中國作戰》文章，說明美國特種作戰司令部將「灰色地帶」定義為：「國家和非國家之間以及國家內部的競爭性互動，介於傳統戰爭與和平的二元性之間，而且是以網路中心戰與資訊戰為基礎的行動戰略」。可以說，「灰色地帶」並不僅是一個地理概念，也是一種「戰略概念」。

作為一個「戰略概念」，「灰色地帶」又被跟「混合戰」或「灰色衝突」連結在一起思考。例如2014年俄羅斯併吞烏克蘭的克里米亞半島事件，就被視為「混合戰」。當時，俄羅斯空降約1400多名「小綠人」特種部隊，其中有人偽裝成民間志工滲透克里米亞，利用親俄組織、掌控傳播媒體、鼓動境內俄羅斯人反對西方、推動獨立公投，裡應外合併吞克里米亞，此即非正規軍事行動的「混合戰」模式之「灰色地帶衝突」。

民進黨只顧選舉

有這個戰爭先例，由於美國與大陸沒有土地接壤，有的只是海洋，在領海與領空之外是可以「無害通過」的，這就賦予美國無比廣大的空白區域，這也是美國不願意簽署《國際海洋法公約》之因，美國想要保有更多海上的灰色空間。尤其是海洋的本質與陸地不同，海洋的通路就像高速公路一樣，只能「無害通過」不能占領，這是海洋與陸地的區別，這個區別使得海洋變成了美國「炮艦外交」的競技場。

所以美國堅持在台海、南海有「自由航行權」，但是大陸卻認為台海是中國的「主權、主權權利和管轄權」的範圍。既然大陸有這3種權利主張，因此，大陸否定台海是「國際水域」，沒有「海峽中線」，當然是有所本。

只是，兩岸分隔70年，多年來能維持起碼的冷和，也是因為雙方都捍衛「台海中線」的存在，才會有「你不犯我、你不犯你」的默契。這也是陸委會針對大陸部署「海巡06」輪發出「切勿藉口執行公務破壞台海現狀、挑戰國際秩序」警告的背景與依據。

現在大陸主張台灣海峽不是「國際水域」，也沒有「海峽中線」的問題，台海已成為兩岸的「灰色地帶」，大陸在平潭島部署大型「海巡06」，我方也在金門部署一艘新式的海巡船，兩岸在台海以海巡船進行較量，恐怕真的會引發「灰色衝突」。

我方3505艇是新造35噸級巡防艇，動力系統採用2部噴水推進器，具有吃水淺、靈活性高特點，非常適合金門海域執行救生救難、近岸登檢等任務。尤其是，該型艇具備消防水瞄功能，射程可達60公尺，能有效執行非法船舶驅離與救難任務，大幅提升金門海巡隊執勤效能。

既然民進黨與大陸沒有和解的意願，為了選舉的輸贏，民進黨為了維持「抗中保台」的選舉策略，是否會在台灣海峽以海巡船挑起兩岸的「灰色衝突」，是最該憂慮之處。