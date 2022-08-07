美國眾議院議長裴洛西這次到台灣瀟灑走一回，引發的負面效應仍在持續發酵。現在回過頭來看，冷靜思量，她有給台灣帶來什麼實質性好處嗎？

答案不僅是幾乎沒有，還連帶產生一連串的麻煩。中國大陸反制措施一波接著一波，包括暫停天然砂對台灣出口，暫停台灣多項農漁水果食品出口大陸，相關業者血本無歸。

民進黨滿腦子想的都是選舉，林智堅的「雙主菜」可以暫時沒人關注了，卻不顧普通老百姓的生計死活，甘願被美國利用，充當遏制中國大陸的棋子，還沾沾自喜吹噓「台美友誼更堅實」，動不動就拿《台灣關係法》給自己壯膽，用台灣納稅人的血汗錢去跟美國買過時的昂貴武器，說白了那就是一些可能毫無用武之地的軍火擺設，台灣就像個往自己臉上貼金的冤大頭。

大陸中央廣播電視總台「看台海」評論指出，違背一中原則，美方所謂的《台灣關係法》就是廢紙一張！還提到對於這次裴洛西的舉動，聯合國秘書長和160多個國家都表明堅持一個中國的立場。

這些聲音在台灣媒體上根本就聽不到，蔡政府一昧催眠台灣人民「全世界挺台灣」、「支持台灣守護民主」，但世界上不只有美國、日本這些國家，更何況關鍵時候美國人更是靠不住，這就是台灣必須面對的國際現實。

看看深陷戰火的烏克蘭，澤倫斯基已然醒悟：「全球安全架構不管用，現在輪到台灣受害。」不想當受害者，台灣要自救，如何找到一個與日趨強大的大陸和平共處的理性之道，是蔡政府必須要應付的課題。

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