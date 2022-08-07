所謂的小國是指相較於強權，在人口、面積、或實力方面無法齊量等觀。一般而言，除非因為地緣邊陲得以獨善其身、孤立自守，面對巨鄰的威脅利誘、侵蝕吸納，無非選擇隻身對抗、單打獨鬥，再不就是締約結盟、拉幫結派。如果打算尋求庇護，接下來的決定是曲意迎合、靠攏臣服，還是呼朋保義、拉攏交好。最為難的是兩強相爭，治絲益棼。

就歷史的經驗來看，小國面對霸權未必屈從俯首。譬如在古希臘城邦時代，雅典與斯巴達打了近三十年的伯羅奔尼撒戰爭，米洛司堅拒投降。法國在拿破崙戰爭望風披靡、扶植附庸萊茵邦聯，普魯士抵死不從；比利時在一次大戰明知英法不會前來馳援，毅然抗拒德國；波蘭在二次大戰遭到德蘇瓜分，勇敢捍衛國土；芬蘭在冬季戰爭迎戰蘇聯紅軍，以寡敵眾。

兩大之間難為小，最壞的情況是被瓜分，譬如波蘭被俄羅斯、普魯士及奧地利支解。退而求其次是淪為戰場，人為刀俎我為魚肉；英國與俄國從十九世紀起在阿富汗競逐，烽火連年、民不聊生。再來是充當馬前卒，日本在明治維新後躍躍欲試，美國視為遏阻俄羅斯擴張的工具，默許併吞朝鮮、瓜分滿洲，直到染指中國關內、覬覦太平洋，李伯大夢已經太遲。

往光譜的另一端，最好的情況是隔岸觀火、甚至左右逢源。中立代表不介入兩強的瓜葛，可以靈活安排自身外交、發揮自己優勢，不用跟朋友的敵人對立，免得左右為難、動輒得咎。儘管兩強競逐，只要不是你死我活，小國或可扮演魯仲連傳話協調；特別是當國際體系鬆弛，俗語說「囝仔（子女）是翁某（夫婦）的蜈蜞釘」，也許還有積極催化和解的空間。

台灣與中國的糾葛起於國共鬥爭，國民黨在中國內戰失利，將中華民國政府播遷台灣，漢賊勢不兩立，形同兩個政府。在冷戰時期，由於美國的撐腰，中華民國代表中國正統，躍為聯合國安理會的五強常任理事國。美國從越戰抽腿，結合中共對抗蘇聯，狠心捨棄《中美共同協防條約》的盟邦，琵琶別抱中華人民共和國，台灣儼然是國際社會的棄嬰，欲哭無淚。

冷戰結束，美國拔劍四顧心茫然，既無法將俄羅斯壓落底，又對於崛起的中國不知所措，搞不清楚對方究竟要平起平坐、還是取而代之。坦誠而言，川普總統四年是一支劍拿來亂砍，盟邦德國、日本忍氣吞聲；拜登上台毫無章法，經濟、外交、軍事未必能如意切割處理，國內經濟毫無轉色的跡象。眾議院議長裴洛西臨去秋波裙襬掃台，難說見義勇為、或趁火打劫。

就國際媒體效應而言，孤兒般的台灣可以獲得相當的曝光。然而，儘管裴洛西喊冤表示無意改變現狀，台灣付出的代價卻是讓中國有機會大張旗鼓、軍演封島，試圖造成既成事實，也就是昭告世人，台灣是中國的、暫時寄養美國。美國果真關心台灣的安危，即使不可能幫忙加入聯合國、或循科索沃的先例承認，起碼可以嘗試跟中國曉以大義，而非火上加油。

美國在十九世紀末越洋東來，異於其他西方帝國主義國家，採取門戶開放，就是喝牛奶不用養乳牛，慈眉善目，日本是孺子可教，中國則是潛在威脅，歷史恩怨難以置喙。台灣的國家利益至上，沒有必要糾纏不清。（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）

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