共軍在台海周邊演示未來若發動攻台戰爭，將如何封鎖台灣。美國白宮今天對此回應，中國在台海地區的行動「意在挑釁且不負責任」。

路透社報導，一名白宮發言人表示，「這些活動是中國改變現狀企圖的重大升級。他們意在挑釁且不負責任，（軍演）同時也增加了誤判風險。」

該名發言人指出，「他們的行動與我們長期以來維持台灣海峽兩岸和平、穩定的目標不一致，我們的目標也是全世界期待見到的。」（譯者：施施）1110807

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