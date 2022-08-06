中共環台軍演進入第3天，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，演習視同作戰是軍事術語，距真正發動戰爭還是相差十萬八千里。中國全面武力犯台，是一個重大的政治決定，是攸關中國與中國共產黨氣數消長的關鍵性決定，不是舉行軍演可比。

至於，一般台灣人怎麼看這次規模空前的中國環台軍演？他認為，以過去這二三天情況看，台灣人的日常生活並沒有受到明顯的影響，股市不跌反升。難道台灣人對中國軍演已經具有免疫性？因為類似疫苗已經打過太多次了。

游盈隆今在臉書指出，防部表示，中國解放軍一共發射11枚東風-15導彈，其中四枚飛越台灣本島；此外，昨天，中共出動68架軍機擾台，其中49架逾越海峽中線，挑釁尋事意味十足。

他說，不過，台灣政府與軍隊整體反應低調，任憑解放軍恣意放肆，侵門踏戶，也小心翼翼，深怕進一步激怒已經火冒三千丈的惡鄰居。

他說，只是，蔡政府這樣軟弱的回應，於事有補嗎？相形之下，日本首相岸田文雄在歡迎裴洛西的公開場合「要求中國立即停止軍演」，更顯得有世界級國家領導人的架勢與高度。

他說，以習近平為核心的中共領導階層會真的鋌而走險，在國際聲名狼藉的俄烏戰爭後，發動一場對台灣的全面戰爭嗎？從各種方面看來，「除非他已瘋狂，或中共領導階層集體瘋狂，否則這件事發生的機率微乎其微」。

他認為，美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，成為中國環台軍演的藉口，其實更深層的原因是對美國不接受中共「一中原則」的報復。

他說，一個適當的形容是，美中兩大政治板塊碰撞，中國環台軍演只是能量的不定期釋放，過了就恢復平靜，就像台灣本島和附近海域的小地震不斷一樣。他猜想，這也是台灣人對這次中國打飛彈的理解，所以總是老神在在。