聯電榮譽董事長曹興誠昨（5日）召開記者會，稱要用於出書、推動全民國防教育。然而除了網友開嗆曹「應放棄新加坡國籍」，民進黨前立委沈富雄也直言不會成功，他指出讓台灣國防出問題的原因是「朝野不能同心」，更建議大老闆們應捐相同數目的錢，成立能凸顯主流社會意見的「意見平台」！

解放軍4日起展開環台軍演，聯電榮譽董事長曹興誠昨上午召開記者會，宣布捐出30億台幣協助台灣國防。他表示，1億美金用來購置武器沒有多大意義，但認為現在台灣缺乏的不在武器，而在認知與士氣，希望能用這30億填補空缺，用來推動全民國防教育、出版專書等。

對此沈富雄昨（5日）在政論節目《少康戰情室》表示，30億對個人來說是大數目，但對整體國防預算來說是小數目。因此他直言，曹聲稱要做的事情，如出書、推動全民國防等「是枝節，不是重點」，讓台灣國防出問題的原因，是朝野不能同心、一致對外，「不是用那30億去做你（曹）想的那些事情，那不會成功！」

沈富雄建議，跟曹一樣有錢的資本家，若有心、對社會有義務感的話，應以「差不多的比例原則捐一樣的錢」，後將這些錢集合起來，成立一個「主流社會的意見平台」。他指出現在台灣的問題就是主流意見聽不到，「兩邊吵來吵去，台灣都是被你們吵壞的！」因此他最後直言，曹捐錢很好，但應是要用來讓主流社會的意見能夠凸顯。