美國眾議院議長裴洛西訪台後，引爆台海關係緊張；中國大陸隨即台海周圍展開軍演，並發射東風飛彈飛越台灣。前民進黨立委沈富雄表示，裴洛西來台目的，就是要試圖創造一個新常態；不過他卻大膽預言，將會回到過去的常態 ，

沈富雄5日在政論節目《少康戰情室》中表示，裴洛西來台是有目的的，裴洛西訪問5個國家，其他4個國家是陪襯的，她就是要來台灣，而要來台灣的目的，在對岸的眼中，就是要試圖創造一個新常態。

沈富雄接著表示，裴洛西作為國會議長，來台灣鋪樁打釘，就說要把台灣多年來的努力、把台灣的國際能見度加強。對岸看到後是可忍、孰不可忍，怎麼搞這種事，當然想盡辦法展現它的不爽，但是當不爽被看見之後，是不是要繼續下去再說，就要看它的本事。沈富雄甚至認為，現在民進黨政府高興得要命，就看著對岸發脾氣，看著老美怎麼處理。

沈富雄覺得，蔡英文的目的已經達到了，現在正在吵有可能發生危險的時候，她低調為上。大家比較擔心的就是新常態，不過，他敢大膽的預言，這次突破一下，但仍會回到過去的常態 ，只是老美會怕從此成為常態。