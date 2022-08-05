大陸央視國際時訊5日報導，中國國務委員兼外交部長王毅今晚在柬埔寨金邊召開記者會。批美國眾議院議長裴洛西訪台，美國不能一錯再錯，呼籲美國改邪歸正，同時警告美國，不要輕舉妄動。

王毅在記者會上指出，當年美國眾議院議長金瑞契對台灣的訪問就是一個嚴重的錯誤。中國政府給予了強烈的反對，美國沒有任何權利和資格再做同樣的錯事，再犯同樣的錯誤。不能把過去的錯誤作為今天重新再犯錯誤的藉口和理由。王毅指出，難道美國要把他在歷史上幹過的那麼多的壞事、醜事都要重新再做一遍嗎？

王毅指出，美國歷史上幹了很多侵犯別國主權的事，現在要改邪歸正，是好事。王毅正告美國要履行尊重中國主權及領土完整的承諾，不再干涉中國內政，不再縱容和支持台獨勢力。

王毅表示，美國一貫善於製造出一個問題，然後利用這個問題來實現自己的目標。但是在中國面前，這套做法行不通。王毅表示，我們要發出警示，美國不要輕舉妄動，不要製造更大危機。