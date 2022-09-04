韓國與大陸維持了30年的貿易順差，從今年5月開始逆轉，已連續4個月出現逆差，連帶韓國整體對外貿易呈現逆差。大陸一直是韓國貿易主要順差來源國，逆差的出現在韓國造成了不小的震動。台灣與韓國同為「亞洲四小龍」，產業結構、發展模式、出口結構相似，韓國出現逆差會是台灣的警訊嗎？

韓國對台灣的啟示

韓國與台灣都是小型經濟體，相對資源有限，市場狹小，產業單一，但優勢產業顯著。這種類型的經濟體發展有賴於全球化運作，善用產業鏈與海外市場是發展的關鍵。與之相對的是大陸，大陸是大型經濟體，擁有相對豐沛的要素、廣闊的市場、完整的產業體系，內需市場龐大，也是經濟全球化的重心，全球產業鏈的重要環節。正因如此，韓國與台灣都是大陸的重要貿易夥伴。

與韓國不同的是，台灣對大陸貿易額與貿易順差仍持續走高。去年台灣對大陸（不含香港）貿易順差突破1700億美元，為歷史新高。今年上半年，台灣對大陸出口額為1225.2億美元，同比增長7.3%。雖然大陸近期針對性採取了一部分對台限制措施，但從兩岸經貿整個體量來看，限制種類占比較低，影響相對有限。

綜觀全局，大陸產業升級以及全球產業鏈的調整，是韓國對大陸貿易出現逆差的主要原因，台灣對大陸貿易也面臨類似的挑戰。剖析韓國與大陸貿易結構的轉變，對台灣應有所啟示。

就內部因素而言，韓國對大陸貿易出現逆差，根本原因還是在於產業升級緩慢，自主研發能力未能提升。韓國經濟主要靠大財閥拉動，財閥的壟斷地位讓其缺乏自主研發的動力，產品更新迭代緩慢。韓國雖然有不少高科技企業，但核心技術大都掌握在歐美手中，韓國無法自主決定生產什麼產品。內部自主研發動力不足，外部技術受限，讓韓國近年來產業升級舉步維艱。這一點，台灣應當借鑑。

從外部環境來講，大陸與韓國之間產業的耦合程度及其變化，是造成兩者貿易結構轉變的重要原因。大陸與韓國30年貿易是「從互補到競合」的過程，大陸對韓出口最初以農產品、低端工業品為主，而當時韓國出口大陸主要是鋼板、纖維等輕工業及重化學商品，貿易順差顯而易見。在後來相當一段時間，雙方貿易升級為以半導體為首的高附加值中間材料貿易，同時一直遵循著韓國出口零部件等中間產品、大陸再加工成成品銷往世界的分工格局。但隨著大陸產業升級，這一固有模式出現了變動。在韓國具有相對競爭優勢的液晶面板、智慧手機、電動汽車和新能源電池等領域，如今在大陸都能找到強有力的競爭企業。

台企享有同等待遇

台韓經濟結構接近，但兩岸經貿不是「競合」關係，兩岸發展經濟關係，從最初就有「融合發展」的默契。目前，兩岸貿易主要還是在全球產業分工體系下運作，大陸出口暢旺，自然帶動台灣對大陸的出口水漲船高，即使在新冠疫情之下，兩岸經貿依然保持強勁增長。以半導體為例，大陸是全球最大應用市場，尤其是新冠疫情爆發以來，智慧化終端產品需求猛增，衍生出對產業鏈上游晶片需求的激增，同時帶動大陸自台灣進口晶片的強勁增長。目前，在兩岸貿易結構中，中間產品貿易長期占8成以上，不但體現兩岸產業鏈密不可分，更彰顯「大陸出口好，台灣跟著好」結構不會變。

此外，大陸惠台融合發展政策和幾代台商的辛勤耕耘，讓兩岸經濟保持較高的依存度。這一點是韓國等其他經濟體所難以望其項背的。自2011年1月1日，《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）生效後的十年間，台灣企業已通過ECFA享受了累計約70億美元的關稅減免。2018年以來，大陸相繼出台「31條措施」、「26條措施」、「助力台企11條措施」、「農林22條措施」等，促進兩岸融合發展。

大陸近年提出「雙循環」發展模式以應對經濟全球化遭遇的逆風，各界呼籲加快給予台資企業同等待遇，推動台資企業加快融入大陸經濟「內循環」。同時，台灣也應提升自主研發能力，在更高層次上參與大陸經濟的「外循環」，在全球產業鏈重塑過程中與大陸實現共同提升。