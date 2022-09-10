依據大陸媒體報導，9月5日12時52分位於四川甘孜州瀘定縣，發生規模6.8地震，震源深度16公里，震央位於北緯29.59度，東經102.08度。震央5公里範圍內平均海拔約2684公尺。截至8日上午8時，「已造成甘孜州50人死亡、雅安市38人死亡、30人失聯、400餘人受傷」。地震後由共軍西部戰區指揮，累計動員解放軍、武警、消防救援等相關單位共6500餘人投入救援。

據報導，5日下午中共國家航天局對地觀測與數據中心，緊急協調中國資源衛星應用中心及多家商業公司，調度「高分三號01／02／03星」、「高分一號D星」、「高景一號」等10餘個衛星對地震災區緊急成像；其中「高分三號衛星」於5日19時11分獲取到地震區SAR（合成孔徑雷達；Synthetic Aperture Radar）影像後，立即分發給國家減災中心、中共地震局地震預測研究所、四川高分中心及當地應急部門和單位。應急部門和單位隨即將數據進行分析，獲知災區初步的受損情況。

首先，中共於14年前的2008年5月12日14時28分，曾在四川省汶川縣映秀鎮附近發生規模達8.2地震，造成近7萬人遇難，1萬7千多人失蹤，37萬餘人不同程度受傷，1993萬餘人失去住所，受災總人口達4625萬餘人。

地震事件發生初期，72小時黃金救援時間內，由於解放軍未經中共軍委會主席江澤民批准，導致國家主席胡錦濤、總理溫家寶無法調動軍隊赴災區進行救援。溫家寶告訴當時的中共軍委會副主席郭伯雄，「我就一句話，是人民在養你們，你們自己看著辦」，成為人民口傳的佳話。

由於中共成都軍區解放軍、武警、公安與地方政府及民間相關搜救單位，有先前四川省汶川大地震事後的搜救經驗。相信共軍在2016年軍改後，將以陸軍為主的瀋、北、濟、南、廣、成、蘭等七大軍區，整合陸海空軍、火箭軍、戰略支援單位與聯合後勤保障部隊等聯合作戰與後勤支援之北部、東部、中部、南部、西部五大戰區。

西部戰區此次面對四川甘孜州瀘定縣地震實況，將檢驗中共軍方在軍改後，運用聯合作戰與後勤支援及國防動員機制，以及近十幾年在遙感衛星應用技術的精進，如何使用無人通信中繼機、無人偵察機、各類型偵察與導航衛星等軍民融合技術，整合各軍兵種、及政、民間救援單位快速應急危機處理，減少民眾的傷亡。

其次，查詢中共「高分三號」、「高分一號」、「高景一號」等衛星。高分系列衛星緣自於2010年5月中共高分辨率對地觀測重大專項計畫，在2020年建成「高分一號」、「高分二號」、「高分三號」。整體覆蓋從全色、多光譜到高光譜，從光學到雷達，從太陽同步軌道到地球同步軌道等多種類型，最後攝像對地高解析精度觀測能力的系統。主要服務於中共國家綜合防災減災、資源調查與監測、環境監測與評價、城市化精細管理、國家戰略規劃支撐與國家安全等領域。

然上述高解析度對地觀測系統工程，回顧是由中共國防科工局、總裝備部主導實施《中共國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006至2020年）》16個重大專項之一。對於中共已經將「高分系列衛星」三星組網，將使得對同一地點觀測次數，由平均近一天一次，提升為一天至少五次以上觀測。另「高景一號」四衛星組網，據報導也可達全球80％以上地區，可以每天兩次重複觀測，並且邊拍攝地貌、同時進行傳輸，大幅加速對特定地貌與相關單位部署的圖像傳輸效率。

最後，由於共軍依慣例、軍民融合與學習美軍波灣戰爭模式，將運用官方民間監測單位與裝備，支援解放軍觀測任務。對此，提醒我相關單位，隨著兩岸軍事衝突的可能性升高，解放軍為了掌握我軍事設施與部署，將運用軍民融合技術所建立起的遙感衛星觀測能力，對我進行綿密地衛星偵照。我方應有相關單位研擬重要軍事基地與設施，運用偽裝技術與研發防偵測訊息裝備，防止共軍對我偵照後，成為未來火箭軍精準打擊之戰略目標。

（作者為中共軍事觀察家，文化大學國發所博士）

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