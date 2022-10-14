美國拜登政府10月7日發布4個月來第三波晶片輸陸禁令，造成台積電股價連日重挫，幾近腰斬，市值蒸發7兆元，陷入10兆元保衛戰。西方權威媒體連番警示一旦台海發生戰爭美國將「炸毀台積電」、「撤走台積電工程師」；台積電不是乖乖地赴美亞利桑那州投資，怎麼還未得利，卻搞得遍體鱗傷、體無完膚。

這一波禁令威力強大，英國《金融時報》形容，美國要把中國「打回石器時代」；《彭博》引述白宮兵推中共侵台想定，「撤走台積電工程師」；事實上早在去年11月美國戰略學者麥金尼、哈里斯就在美國陸軍戰爭學院季刊《參數》（Parameters）中指出，如果台灣被占領，美國將祭焦土戰略，直接摧毀台積電的所有設施，阻止北京取得先進晶片技術。媒體現在瘋狂轉述，原來美國人另有盤算，細思極恐啊！

美國威逼利誘台積電赴美投資，國會議員一批批來訪台灣跟蔡總統會面，張忠謀和劉德音都是無法缺席鴻門宴的座上賓，卻見這段期間兩人不斷透過外國媒體說「在美國投資晶片廠不具競爭優勢」、「半導體複雜的全球分工體系，沒有國家能用武力控制台積電」、「戰爭會催毀台積電」，「矽盾」忍辱負重，就只有蔡政府聽不懂。

如今，總統蔡英文眼看苗頭不對，首度在國慶亡羊補牢幫腔「半導體製造聚集在台灣不會是風險」，然而，對於台積電能否止血，恐怕於事無補。如果台積電在蔡政府鼓勵下，沒有應允去美國投資，美國人今天敢說「炸毀台積電」、「撤走台積電工程師」這番話嗎？在美國眼中台灣價值跟烏克蘭沒啥不同，唯一不同的就是美國有亞利桑那州晶圓廠了，所以北溪二號可以炸、台積電可以炸！

心理學有一種症狀稱為斯德哥爾摩症候群，指的是被害者對加害者產生感情，甚至認同加害者的觀點。美國心中只有自己的利益，「我得不到就毀了他，別人也得不到」，誰還在乎「美台關係史上最好」？《紐約時報》披露「美國想把台灣變成巨大的武器庫」，台灣這群乖乖聽話、患了斯德哥爾摩症候群的英粉，看見台積電面對這個恐怖情人的艱難處境嗎？

這讓我想起了今年初台積電為何要招募一位熟悉美中台關係、地緣政治的政治學博士，吸引上百位政治學博士投遞履歷，原來是擔心這種政治風險，美國人的劇本要蔡政府延長兵役期，不就是要台灣做好戰爭準備嗎？

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