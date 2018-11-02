后里森林園區「四口之家」獲2018倫敦設計獎銀獎

2018年11月02日 20:41 中時 盧金足

「四口之家」傳遞綠色、永續、減碳、環保建築的概念，繼獲得台中花博首座「鑽石級建築碳足跡認證」的建築。（圖／台中市府提供）

2018台中世界花卉博覽會開幕倒數1天，1日從英國傳來捷報，台中市府建設局於花博后里森林園區建置可永續發展家園「四口之家」，榮獲2018年倫敦設計獎銀獎。繼獲國立成功大學建築系低碳建築聯盟頒發「鑽石級建築碳足跡認證」，「四口之家」再獲國際青睞，為台中花博增添一份光彩。

位於后里森林園區的「四口之家」，創建理念源於現代工業文明破壞了自然資源，未來人類該如何解決氣候變化和環境汙染，使地球永續發展？對此，「四口之家」提出一個永續房屋的示範，以四人居住為一個家的單位，利用周圍的腹地，將人類最基本的需求：食物和房屋，與自然聯繫起來。

市府建設局表示，「四口之家」從建材生產、興建、使用到拆除回收，以循環再生工法施作，建材包括農作收割後的稻桿、木頭、稻稈、木屑、黏土、沙等天然材料；此種工法所打造的建物在歐洲被稱為「永續建築」，在房子不使用後，都可以回歸自然。

「四口之家」建築結構為台灣柳杉，運用先民傳統智慧結晶「稻稈捆複層牆」，融合新式永續建築工法，將稻桿綑成30公分厚的牆體，外層塗上多層泥土塗料，屋頂則填充了木屑土，彷彿給房屋穿上大衣、戴上帽子般，加上雙層玻璃節能窗，可有效隔絕室外高、低溫輻射，讓室內溫度維持穩定且宜人的狀態，冬暖夏涼，並兼具固碳、調濕、防火、隔音等功效。

「四口之家」外觀以車輪銜接，象徵人與自然和諧相處輪迴的美麗星球。其中屋頂上設置太陽能電池板，能源自給自足；雨水系統回收做澆灌，屋外設置香蕉圈過濾中水形成系統。估計從興建至花博展期結束，與同樣大小的水泥建物相較，共可減少37.74%碳排放量，積極減緩全球暖化效應。

建設局長黃玉霖表示，「四口之家」傳遞綠色、永續、減碳、環保建築的概念，繼獲得台中花博首座「鑽石級建築碳足跡認證」的建築，現在更獲得「2018倫敦設計獎」銀獎肯定，是台灣設計界重大突破。邀請全世界來花博，重新思考人與自然的關係，傾聽自然傳遞給人們的信息，享受最原始天然的美好。

(中時 )