光復高中幼保學程學生鄭筠暄心靈手巧，參加全國高中家事類學生技藝類競賽，拿下全國第7名金手獎、教具術科成績全國第4，是桃竹苗地區唯一金手。鄭筠暄回想比賽當天，題目與材料現場公布，僅有4小時間要完成作品，她結合外送平台設計出精美教具，獲得評審青睞拿下大獎。

全國高級中等學校家事類學生技藝競賽，全台各地的頂尖好手齊聚一堂，展現多年來的訓練結果。光復中學幼保學程每年參加家事類學生技藝競賽-教具製作組均有優異的表現，去年拿到全國第9名金手獎的好成績，今年再創佳績，選手鄭筠暄再75名高手中過關斬將，拿下全國第7名金手獎，刷新光復幼保歷史。

今年教具製作的術科題目為設計一組符合5歲幼兒操作的幾何圖形、空間概念或邏輯推理的數學教具。鄭筠暄在4個小時之間發揮所學，以小老闆冰店為主軸進行發想，作品內容中的空間概念以目前正夯的外送平台為例，讓小朋友透過機車外送的路線圖來認識空間概念，榮獲評審高度的肯定。

鄭筠暄回憶起開始訓練的過程，因指導老師很嚴格，放學甚至假日都要留下來練習，常常得熬夜把教具做完，這次能夠得獎很意外，但也很開心，感謝老師嚴格的訓練。

指導老師古孟玲表示，今年教具題目不難，但要從眾多選手中發揮創意、充滿巧思又有趣味性非常不容易，且競爭相當激烈，鄭筠暄與前一名金手獎僅差0.75分，學科、術科成績都要很高，才有可能拿到金手獎。

(中時 )