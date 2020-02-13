一部車的成交，從客戶開始看車到交車，起碼要歷經20道繁瑣的細節。國都汽車呂昱騰去年賣出296輛新車，等於天天都在交車，這時要考驗的，就是他的時間掌握與組織能力。問到此，呂昱騰再度出現靦腆的笑容說：「勤能補拙啊！」

呂昱騰說，每天下班前，他會先將隔日的行程規劃好；隔天早上再比上班時間提早40分鐘進公司，依照事情的輕重緩急，重新比對行程。「我也開始學習，盡量在與客戶的一次對談中，確認最多的時間點，譬如把付訂、領牌、交車等時間都先圈寫給客戶看，才能條理有序地進行，不致經常手忙腳亂。」

每逢節慶或人生大事，呂昱騰總會寄送卡片給客戶，卡片上印有他的「重要時刻照」，並寫上不同的祝福語。（圖／黃耀徵攝）

銷售是經濟發展的基礎，很多人對於業務員總抱持「說得比做得多」的負面印象。對呂昱騰來說，不管這個工作的頭銜是銷售經理也好、業代也好，卻是個能養家糊口又能自我成長的機會。「很多人都說要賺錢就去做業務，這句話沒錯，但要賺得長久，就要當個『好業務』。」

言談中，呂昱騰以身為Sales為榮，也鼓勵剛出社會的年輕人踏入這一行，不管賣什麼，都是對自己最好的訓練。但想要成功，就得勇於挑戰，「向自己挑戰，向競爭挑戰，向壓力挑戰，一步步累積資源，戲棚下站久了自然會登上舞台。」

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(中時電子報)