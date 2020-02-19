馬祖酒廠為協助馬祖疫情指揮中心做好防疫準備工作，首度投入「防疫用酒精」生產行列致贈給馬祖疫情指揮中心。（馬祖酒廠提供）

馬祖酒廠為協助馬祖疫情指揮中心做好防疫準備工作，首度投入「防疫用酒精」生產行列致贈給馬祖疫情指揮中心。（馬祖酒廠提供）

馬祖酒廠為協助馬祖疫情指揮中心做好防疫準備工作，首度投入「防疫用酒精」生產行列致贈給馬祖疫情指揮中心。（馬祖酒廠提供）

馬祖酒廠為協助馬祖疫情指揮中心做好防疫準備工作，首度投入「防疫用酒精」生產行列致贈給馬祖疫情指揮中心。（馬祖酒廠提供）

馬祖酒廠為協助馬祖疫情指揮中心做好防疫準備工作，首度投入「防疫用酒精」生產行列致贈給馬祖疫情指揮中心。（馬祖酒廠提供）

成立於1956年的馬祖酒廠有超過一甲子的歷史，過去多作為台灣重要國宴場合指定用酒，但由於中國大陸爆發新冠肺炎，疫情持續擴散，馬祖酒廠為協助馬祖疫情指揮中心做好防疫準備工作，首度投入「防疫用酒精」生產行列致贈給馬祖疫情指揮中心，在學生開學之前提供給地區各級學校及各家戶做好防疫準備。

連江縣長劉增應表示，酒廠前置計畫已預備多時，從昨日開始正式投入生產，預計發行5000瓶75％酒精，每瓶0.6公升，並由馬祖疫情指揮中心統一分配給馬祖地區各級學校及各鄉公所及各家戶作為防疫準備物質。

本身也是醫生的劉增應強調民眾落實勤洗手，戴口罩、加強個人衛生才是有效防疫重點，平時使用稀釋漂白水清潔消毒，同樣能達到衛生清潔滅菌效果。

馬祖酒廠總經理劉九銘表示，嚴防COVID-19新型冠狀病毒疫情，目前市面酒精短缺，馬祖位處離島酒精更是取得不易，能協助提供「防疫用酒精」物資，對酒廠善盡企業責任極具意義，雖然產量有限，且排擠到其他產品生產，但員工都非常認同為了配合防疫能協助學校兒童做好防疫準備，今天上午已配送莒光鄉，下午南竿鄉及北竿鄉，東引鄉則配合海象船運。

劉九銘也特別呼籲，75％防疫用酒精，如果家中有年齡較大的長輩，請務必告知不要飲用，以免發生危險。另外，酒精是危險物品建議不要囤積，用完再去買，而且要放在陰涼通風處鎖緊瓶蓋遠離火源。

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(中時 )