憂新冠肺炎 加州宣布正監測8,400人

加州州長紐松（Gavin Newsom）周四說，有33人新冠肺炎檢測呈陽性反應，目前他們正在監測至少8400人。而稍早美國疾病管制與預防中心（CDC）才證實，一名轉送沙加緬度郡（Sacramento County），以接受治療的索拉諾郡（Solano County）居民可能是美國首宗社區傳播病例。

不過，據CNBC新聞網27日報導，紐松說，33名檢測呈陽性的病患中，有5人已離開加州，目前還不清楚，他們是不是從「鑽石公主」號郵輪上撤離的乘客。CDC說，到周三晚為止，美國有60宗新冠肺炎確診病例，而其中有42人來自「鑽石公主」號。

此外，紐松說，加州衛生官員手上只有200組檢測工具，不足以應付眼前的狀況，但接下來幾天會增加。

而加州公共衛生處長安吉爾醫師（Dr. Sonia Angell）說，目前狀況瞬息萬變。她強調，至今美國的確診病例仍有限，大眾的風險仍很低。

CDC周三說，目前無法確定這名加州新患者的病源，她目前正在沙加緬度接受治療，但先前既沒有相關旅遊史，也沒有接觸過新冠肺炎病患。

而加州衛生官員說，在她接受診斷前，並沒有隔離，仍在社區內四處走動。

(中時電子報)