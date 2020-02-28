2020年剛開始，大陸爆發了新冠肺炎疫症，可謂開年不順。在疫情爆發之初，不少輿論都認為這是對中國最大的考驗，悲觀者更認為大陸會因此發生政局動盪、經濟崩潰，而周邊的國家會因此而疏遠大陸。不過，大陸卻以強力措施控制疫情，更與日、韓兩個鄰邦發展出令人意外的良好關係。

《香港01》分析指出，大陸爆發疫情，近鄰諸國的反應成為國際焦點。令人驚訝的是，日韓兩個鄰近國助沒有馬上封關，甚至對大陸投以幫助。日本大規模援助大，除了官方轉增醫療物資，民間亦儘量幫忙。在疫情最嚴重之時，除了日本滿街「武漢加油」標語，亦時常有日本民眾將口罩等醫療物質讓予大陸旅客的報導。

文章表示，日本送予大陸的物質貼了漢文詩句，當中一句「山川異域，風月共天」更為熱烈討論。詩句是公元8世紀日本王族所作的漢詩，贈送予中國僧人，其意謂異中有同，也寄意了日本對中國大陸的關心。大陸曾多次公開表示感謝日方的幫忙，外交部有一次更以《詩經》的「投我以木瓜，報之以瓊琚」回贈，寄意互相友好。

日本在大陸新冠疫情嚴重時，朝野都對大陸提供大量援助與精神支持，讓大陸官方與民眾都非常受用，大幅改變了對日本的觀感，大陸與日本關係正進入史上最佳狀態。（圖／網路）

直到日本近日新冠肺炎轉趨嚴重，大陸外交部指「感同身受」，寄贈了一批新冠病毒核酸檢測試劑盒。民間有不少在日華人為了感謝日本人之前出手相助，在街上免費向日本人發放口罩。

文章指出，大陸與韓國關係上也是如此，韓國與日本相似，並沒有對大陸強行封關。除了總統文在寅公開表示「中國的困難就是我們的困難」，也提供了不少關懷和援助。韓國近日疫情急轉直下，不少韓國人奔赴大陸避難，也是對其防疫工作投以信任一票。

面對韓國人入境，大陸山東和遼寧的省市地方政府都作出了一些應急安排，隔離入境的韓國人14天。這舉措引起了韓國一些不滿，儘管如此，大陸還是沒有拒絕韓人入境，而且還提供隔離區酒店免費居住。大陸外交部稱，韓國出現問題，大陸絕不會袖手旁觀，更不能說風涼話，要彼此相助，同時還對韓國捐贈口罩，，更仿傚了日本的做法，在物資上貼上了深有兩國淵源的詩句「道不遠人，人無異國」，該詩出自韓國新羅時代旅唐學者崔致遠手筆，同樣寄語大同世界，無分彼此。

雖然，有不少日、韓人在疫情轉趨嚴重後責問政府為何不提早對大陸人封關，亦有人恥笑兩國因為「投共」而終使疫病傳入。不過，美國、意大利等後來疫情開始爆發，反映了世衛的講法，即過度旅遊限制也無法確保傳播不會出現，日本、韓國即使一早封關，也未必能獨善其身，或許只是延後爆發。民間有情緒波動可以理解，但假如回顧三國外交史，當下疫情期間彼此所展示的友好卻是戰後前所未有的。中、日、韓三國不單沒有因疫情而彼此指摘，盡顯「吃相難看」的一面，反而是互相幫助展示出一道令人驚訝的新風景線。

(中時電子報)