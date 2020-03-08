其中福樂牛奶的即期品，被店員綁上一瓶又一瓶，最後演變成「買一送七」的爆笑畫面，讓網友暴動直呼「是我一定全掃光」 圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説)

儘管台灣遭好市多大舉入侵，搜括走不少客源，但像全聯、頂好等中小型賣場依舊有屬於自己的優勢。一名網友在臉書PO出照片，介紹自己在全聯買過最棒的產品，照片曝光後讓網友暴動：「羨慕」、「是我一定掃光」。

一名網友在臉書《我愛全聯-好物老實説》貼出了自己買過最棒產品的照片，透過照片可以看到，一瓶大瓶的福樂牛奶，旁邊硬是包了七、八瓶附贈的小牛奶，疊了又疊，讓網友都看傻。原PO表示這是他在1月份買的，架上都是即期品，店員把許多即期品綑成一大包，他才能撿到如此優惠。

網友看到照片笑翻，直說：「這一定會被我掃光」、「哪裡的全聯，也太讓人羨慕」、「我從來沒看過有全聯會這樣疊...」、「這根本在綁肉粽吧XDDD」、「買一送七耶，根本賺翻」、「太誇張了，我都遇不到」、「店員也太辛苦」、「這CP值爆表了...」。

(中時電子報)