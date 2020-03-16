新冠疫情大爆發 美向封城邁進 16:222020/03/16 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 由於新冠肺炎疫情衝擊，美國各地大型活動與聚會紛紛取消，圖為加州沙加緬度一售票口張貼告示，宣佈NBA布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets）與沙加緬度國王隊（Sacramento Kings）賽事取消的畫面。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美不排除封城 新冠肺炎疫情在美國迅速蔓延，如今已有超過3,800人確診，近70人喪生。 為了抗擊新冠肺炎疫情，全美各地官員15日紛紛採取各項措施，減少美國人生活中的許多要素。據美聯社報導，甚至有衛生官員建議，避免超過50人的聚會。有一名政府專家說，或許全美需要封城14天。 隨著美國陷入更深的混亂，各地州長與市長紛紛關閉餐廳，酒吧與學校。而從國外返鄉的遊客為了接受篩檢，在機場大排長龍，苦等好幾小時。而諷刺的是，機場人滿為患的人潮，正是公共衛生官員力求民眾避免的。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #美國 #封城 #紐約 #加州 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際社會》抄中國作業？傳白宮下令將最高層級新冠病毒會議列機密 09:262020/03/12 財經 新冠延燒 林書豪捐400萬防疫 11:232020/03/12 體育 隊友確診新冠 C羅人在葡萄牙 12:462020/03/12 體育 新冠肺炎衝擊嚴重 台東包車旅遊慘剩1成 16:332020/03/12 社會 澳洲新冠肺炎疫情 湯姆‧漢克確診隔離 梁朝偉報平安 17:492020/03/12 兩岸 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 伊朗新冠肺炎確診病例增至10075例 死亡429人 19:372020/03/12 兩岸 日本新冠肺炎確診增至657例、死亡17例 19:362020/03/12 國際 疫情嚴重 美職足MLS停賽1個月 00:102020/03/13 體育 MLB取消春訓熱身賽 開季至少延2周 02:132020/03/13 體育 國際熱門新聞 新冠疫情大爆發 美向封城邁進 - 時事 師法台防疫措施 以色列關閉全國餐廳、咖啡館 - 國際 驚！伊朗1000萬人受檢 竟21萬人有症狀 - 國際 有新冠病例 超過3800郵輪客沒檢測佛州全下船 - 國際 陽台開演唱會！義大利人唱「中國國歌」高喊：謝謝中國 民眾歡樂鼓掌 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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