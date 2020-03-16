美不排除封城

新冠肺炎疫情在美國迅速蔓延，如今已有超過3,800人確診，近70人喪生。

為了抗擊新冠肺炎疫情，全美各地官員15日紛紛採取各項措施，減少美國人生活中的許多要素。據美聯社報導，甚至有衛生官員建議，避免超過50人的聚會。有一名政府專家說，或許全美需要封城14天。

隨著美國陷入更深的混亂，各地州長與市長紛紛關閉餐廳，酒吧與學校。而從國外返鄉的遊客為了接受篩檢，在機場大排長龍，苦等好幾小時。而諷刺的是，機場人滿為患的人潮，正是公共衛生官員力求民眾避免的。

(中時電子報)