新冠肺炎疫情升溫，加上國內出現學生確診個案導致學校停班首例，教育部宣布，高中職以下師生17日全面禁止出國，此舉引發師生反彈，質疑措施不合理，更遭質疑違憲。對此，資深媒體人黃暐瀚分析後表示「違憲，但支持」，他也認為最好可以頒布緊急命令。

黃暐瀚在臉書指出，指揮中心已經宣佈，明天起台灣進入「國人入境檢疫14天，外國人暫時禁止入境」的「超強防護網」，幾乎等於鎖國了！他說回顧這兩個月，他常常在說，這次的長期抗疫是「人道」、「政治」與「防疫」三者複雜題。先求人道，病老婦孺優先，再談政治，國際各國，總有親疏遠近，等到疫情到達高峰的時候，防疫面前，人道、人權跟政治考量，都要全部往後退。封住，就對了！

至於指揮中心可不可以「限制國人出境」呢？黃列出憲法第十條：人民有居住及遷徙之自由，旨在保障人民有自由設定住居所、遷徙、旅行，包括出境或入境之權利。再看看蘇貞昌院長與陳時中部長所提出的「雙七」法源。傳染病防治法第七條：主管機關應實施各項調查及有效預防措施，以防止傳染病發生；傳染病已發生或流行時，應儘速控制，防止其蔓延。嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第七條：中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。

所謂「雙七」是賦予指揮中心指揮官，為了防疫，可執行「必要措施」，但所謂「必要措施」，包不包括凌駕憲法的措施呢？黃暐瀚認為，與其去糾結於這些問題，消耗浪費防疫的能量，不如請總統頒布緊急命令，在一定的期限內，授權行政權可以高於立法權，暫時提高防疫的權力位階，這是比較兩全其美的作法。黃最後表示，「（限制人權）違憲，但支持（為了防疫）」，最好可以頒布緊急命令！

(中時電子報)