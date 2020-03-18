針對新冠疫情在全球擴散，造成多個國家處於「封國」狀態，大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山說，沒有進行強力幹預的話，新冠肺炎不可能消失。國外「封城」還要做的更好一些，城內聚餐、喝咖啡都是不行的。中國大陸的措施已證實有效，很多國家已在進行。

據《人民日報》報導，鍾南山在廣東疫通報會上指出，傳染病沒有國界，任何國家都跑不掉。沒有進行強力幹預的話，新冠肺炎不可能消失，所有的國家都要行動起來。

鍾南山說，現在對疫情傳播看法已經有點不一樣，這需要交流和吸取共同經驗。中國大陸採用的圍堵高疫情區域、其他地區群防群控的方式，是已經證實有效的措施。這種指導思想在很多國家都進行了，形成共識很重要。

他強調，中國大陸的防控方法原則上是可以在其他國家應用。他說，國外封城還要做的更好一些，城內聚餐、喝咖啡都是不行的。中國大陸強力防控是下了很大決心的，「我們把人民的健康和生命平安是放在第一，我們做到了，經濟損失很大，但換來了老百姓的平安。」

(中時電子報)