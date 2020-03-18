台新冠肺炎（COVID-19）今（18日）達確診百例，過去幾日確診數量連日暴增，其中大多是從境外移入個案。經仔細研究後，發現確診者竟有「年輕化」趨勢！且大都為無明顯症狀，甚至是無症狀的輕症，這讓台大醫院兒科部主任黃立民表示，輕症恐是未來社區感染的破口，建議要擴大採檢。

過去3天，中央疫情指揮中心公布24例確診名單，其中全都與境外移入有關，今日更一次爆增23例，其中境外移入多達21例。根據《東森》指出，許多確診案例都為輕症，並呈年輕化趨勢，令外界擔憂，社區感染恐伴此而來。

台大醫院醫師黃立民表示，「大部份的感染，是來自於這些沒有被認出來的人。」輕症或沒有被診斷出來的人，佔了整個疫情的八成；有明顯症狀的人卻只佔了兩成。醫師指出，「這可能是因為沒有確實把他診斷出來，或者是他症狀不嚴重的，所以這就是這個病毒很難預防的原因。」

由於輕症或是無症狀者很難以察覺，患者在未被篩檢出來前，恐怕就已經將病毒傳播出去，尤其是國外移入病例，外界就開始建議，是否該提高篩檢量？黃立民認為，目前從國外進來的人數有施行控管，擴大採檢現階段應該可行，但國際開始鎖國後，追蹤人數會慢慢增多，要擴大採檢就得看當時的採檢量了。

黃立民指出，「新冠肺炎現在已經很強了，它的感染力已不輸流感病毒。流感病毒，是經過是人類公認100年內，無法對抗的病毒，如今它跟流感一樣厲害，對我們來講，真的很吃力。」

面對新冠肺炎境外移入確診數大增，輕症、年輕化也成問題，指揮中心宣布，自台灣時間3月19日零時起，限制所有非本國籍人士入境，事前申請核准者才予放行。所有入境者入境後都需進行居家檢疫14天。

(中時電子報)