大學繁星放榜，普台高中大放異彩，囊括台大、清大、交大、陽明、政大、成大等國立頂尖學府，達7成錄取率！上榜學生皆為普台國中小直升學生，展現12年一貫的辦學成果！

南投學測狀元、75滿級分的翁瑋杉如願錄取台大電機系，希望未來能貢獻所長，回饋社會；他分享讀書的祕訣要做時間規畫與訂定讀書進度表、製作錯誤答案筆記，將題目做到精熟。

錄取台大昆蟲學系的王淨喜，因為普台國小豐富多元的生態環境開啟了他夢想的濫觴，也順利圓了台大夢。黃雅信通過陽明大學醫學系第一階段，未來期望貢獻所學，自利利他。

錄取清華大學電機工程學系的陳瑞祥，及動力機械工程學系的覃昭雅同學，都是從國中小起就讀普台；覃昭雅的外語表現相當優秀，通過日檢N3、德檢B1、法檢A1、雅思成績8.0，更代表學校參加模擬聯合國。

錄取交大電機系的林錦樑，希望為家中傳統製造業創造更高的附加價值，未來期望朝人工智慧領域發展。考取政治大學的傅琬華及黃昱瑛，分別進入哲學系與心理學系。

錄取成功大學化學工程學系的陳又綺與石瀅瑄，兩人感情相當好，對於書法皆有高度熱誠，一起參加日文配音比賽、國語文競賽皆有亮麗表現，未來大學生活將再續同窗情誼。

普台高中校長林秋惠表示，今年普台自然組考生學測成績的均標，直逼全國頂標，為幫助學子都能錄取最佳校系，專業輔導團隊協同行政處室與班級導師的力量，積極為同學展開適性輔導，協助孩子均能擇其所愛。＃大學 ＃繁星 ＃學測

(中時 )