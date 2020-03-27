美國經濟分析師表示，由於亞洲國家有豐富的對抗嚴重疫情的經驗和更大的政策空間，亞洲經濟體可能比西方經濟體更能度過新型冠狀病毒疫情帶來的經濟衝擊。尤其是已採取嚴格公共衛生措施的中國大陸、台灣、韓國，其經濟將能夠更快地復蘇。

《美國之音》指出，從大陸爆發的新冠病毒疫情已經擴展到全球各國，美國和歐洲的感染病例持續上升，義大利和西班牙是歐洲疫情最嚴重的國家，美國的感染病例在一周內增加了10倍，已經超過中國大陸。彼得森國際經濟研究所高級研究員哈夫鮑爾(Gary Clyde Hufbauer)對表示，目前亞洲各國的疫情似乎得到了控制，而西方的疫情仍在蔓延。

哈夫鮑爾說：「中國、臺灣、韓國等地都採取了嚴格的公共衛生措施，似乎已經控制住了這種病毒。這將使他們的經濟能夠更快地復蘇。」

分析師指出，亞洲主流經濟體已從過去的危機中吸取了教訓，建立了強大的主權資產負債表，在面臨外部衝擊時能夠利用這些資產來緩衝經濟受到的衝擊。2003年爆發的SARS疫情對中國大陸、香港和新加坡的打擊尤為嚴重，使這些地區經濟陷入衰退。

資產管理公司柏瑞投資(PineBridge Investments)表示：「中國應對冠狀病毒危機的舉措在未來的發展道路上給世界上了重要的一課：先遏制，然後刺激。香港、新加坡、韓國、菲律賓和馬來西亞等亞洲國家政府已經採取了各種強有力的遏制措施，這對市場復蘇是個好兆頭。」

同時，亞洲各國央行通常有更大的貨幣政策空間來削減借貸成本，以支持本國經濟。美國央行本月已將利率降至接近零的水準，但未能成功令市場企穩，而歐洲央行的利率已經為負數。

安本標準投資管理(Aberdeen Standard Investments)亞洲固定收益部投資經理林靜梁周二在一份報告中表示，投資者不應忘記，許多亞洲和新興市場的實際利率仍為正值，名義利率甚至更高，這與發達市場形成鮮明對比。這意味著亞洲政策制定者有調整的空間。它使各國央行能夠積極主動地放鬆利率，提供額外的流動性。

儘管各國央行正使出渾身解數拯救經濟，但也需要其他政府機構通過頒佈財政刺激措施予以配合。美國外交關係委員會經濟學家塞策(Brad Setser)表示，在這種情況下，可以作為政策工具的國有銀行可能會有所幫助。

(中時電子報)