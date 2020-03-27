比爾蓋茲認為4月恢復正常生活的想法太不現實了

微軟公司創始人比爾．蓋茨26日晚間在電視訪問中公開指責，新冠病毒疫情「簡直就是噩夢一般的場景」，美國反應遲緩且混亂，要在4月恢復正常生活與社交已經不可能。他認為，受過SARS病毒襲擊的國家在此次應對疫情中表現最好，呼籲應該學習大陸等國家對疫情採取的嚴控措施。

《環球時報》引述美國有線電視新聞網（CNN）訪問比爾蓋茲的談話指出，在應對新型冠狀病毒疫情過程中，美國反應遲緩且混亂。至26日美國單日新增新冠肺炎確診病例超1.7萬例，累計確診數超過中國大陸和義大利居世界第一，「新冠病毒大流行是一個噩夢般的場景」。

他認為，4月份恢復正常生活、工作或是社交聚會是「不現實的」。美國應採取更嚴格的封鎖措施，以防止病毒進一步傳播，減少感染和死亡病例。

比爾蓋茲直言，對於各國面對疫情所採取的措施，其他國家做得比美國好。尤其是「那些在2003年遭受SARS病毒襲擊的國家，在此次疫情大流行過程中表現得最好，因為他們在病例數還非常、非常少的時候便做出了反應。」

反之，他補充說，美國的反應遲緩且混亂，只要美國「表現得有一丁點像那些在這方面做得最好的國家」，情況就會好很多。「基本上，整個國家都要採取中國那些出現感染（病例）地區之前所採取的那些措施。」

據約翰斯．霍普金斯大學即時監測系統顯示，截至台北時間3月27日上午8時30分，美國已至少有新冠病毒感染病例83507 例，已經是全球新冠病毒感染病例最多的國家。

(中時電子報)