衰！英首相剛解除隔離 有症狀再隔離 22:062020/04/02 中時 孫昌國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國首相強森確診後自我隔離，圖為他和閣員進行視訊會議。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外媒報導，英國首相強森確診後被隔離了7天後剛剛解除了隔離，不過，命運之神似乎不太眷戀他。強森似乎還有新冠症狀而決定再度自我隔離。 英國上至查爾斯親王，到英國首相強森，連衛生大臣也確診，是新冠名人重災區。強森先前依照顧問建議，推動佛系抗疫，也就是群體免疫，造成英國新冠病毒擴散。目前已經有33718起確診病例，2921人死亡。 首相發言人2日表示，強森持續出現輕微症狀，因此選擇繼續隔離。 (中時 ) #隔離 #強森 #英首相 #解除隔離 #有症狀 也許您會感興趣 推薦閱讀 國內累計298人確診 39人解除隔離 14:152020/03/29 生活 疫情恐引犯罪動機 葉毓蘭：員警訪查防疫隔離疲於奔命 12:492020/03/31 政治 國內累計322人確診 39人解除隔離 14:152020/03/31 生活 隱形的危險 聚焦無症狀感染者 04:092020/04/01 焦點新聞 無症狀感染者 浙江祭最嚴隔離28日 04:102020/04/01 兩岸要聞 國內累計329人確診 45人解除隔離 14:342020/04/01 生活 輸入性無症狀者 兩岸須嚴防 04:092020/04/02 焦點新聞 台應嚴防 無症狀者境外輸入 04:102020/04/02 兩岸要聞 陸無症狀感染者 共1367宗 04:102020/04/02 兩岸要聞 金山警防疫結合科技 實施居家隔離及檢疫管制 03:012020/04/02 生活 國際熱門新聞 川普樂觀預期原油價格戰有解 油價大漲 - 國際 美國70名大學生「無視禁足令」包機度假！44人返國確診 - 國際 衰！英首相剛解除隔離 有症狀再隔離 - 國際 囤積N95口罩發國難財 不肖商8萬個口罩全充公 - 國際 恐怖未爆彈 印度百萬人貧民窟染疫現死亡病例 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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