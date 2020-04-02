外媒報導，英國首相強森確診後被隔離了7天後剛剛解除了隔離，不過，命運之神似乎不太眷戀他。強森似乎還有新冠症狀而決定再度自我隔離。

英國上至查爾斯親王，到英國首相強森，連衛生大臣也確診，是新冠名人重災區。強森先前依照顧問建議，推動佛系抗疫，也就是群體免疫，造成英國新冠病毒擴散。目前已經有33718起確診病例，2921人死亡。

首相發言人2日表示，強森持續出現輕微症狀，因此選擇繼續隔離。

(中時 )