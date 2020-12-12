東基癌樓公益募款代言人侯昌明、曾雅蘭夫婦找到自己的名牌，在現場做直播。（莊哲權攝）

匯集5萬5000筆愛心捐款，於今年9月啟用的台東基督教醫院癌症大樓，縮短了台東人治癌的漫漫長路，由台東林管處提供國產材、公東高工師生精心打造的「馨香牆」，上面鐫刻1544筆捐款人姓名、單位，每筆都化作馨香之氣，讓愛永流傳。

東基癌症大樓於2017年動工，總經費逾5億元，分別來自5萬5000筆愛心捐款，今年9月啟用後，讓台東鄉親治癌不再路迢迢，為了讓捐款者持續散發馨香之氣，台東林管處提供紅檜、松木、相思樹、桃花心木等國產材，再委請以木工聞名的公東高工師生打造「馨香牆」，鑴刻並堆疊出1544筆捐款者芳名。

12日感恩儀式，一直為籌建癌樓代言的藝人侯昌明、曾雅蘭夫妻也到場共襄盛舉，侯昌明說，當初募款目標5億1000萬元，是非常龐大的數字，匯集大家的愛心辦到了，但這不是目標，也不是終點，未來還需要更多醫療資源的挹注。

值得一提的是，公東高工木藝中心老師木工科三年級12位學生利用國產材施作，花了4個月從原木切割、洗溝，到雷雕、砂磨，再到現場安裝，尺寸必須非常精密，考驗學生對木材性質的認識與判斷，及木工的基本工。

公東高工校長黃淑英感謝東基讓該校孩子參與這項偉大工程，也讓學生感受到有許多人願意幫助台東，了解到很多事情必須靠眾人的力量才能完成。

(中時 )