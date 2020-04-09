群創9日凌晨傳出OA區遭到電腦病毒感染，上午廠區內網路因此中斷。群創對內公告指出，為避免影響生產營運，以及感染辦公區個人電腦及資訊設備，第一時間先進行了跨區域，辦公區，FAB 及機房的網路隔離，並同時著手進行病毒清除及復原工作。

群創上午發表聲明表示，群創公司於4月9日凌晨發現遭受電腦病毒攻擊，第一時間進行跨區域的網路隔離，並同時著手進行電腦病毒清除及復原工作。由於防護及時，公司資料的完整性和機密資訊皆未受到影響，生產營運不受影響。

此次病毒攻擊事件將不影響產線生產營運管理與公司整體營運績效，後續將與客戶緊密溝通聯繫，說明此事件不影響交貨時程。

針對此病毒攻擊事件，群創光電已採取措施彌補此安全問題，同時進一步強化資訊安全措施，全面提升各種潛在資安威脅與系統安全漏洞之緊急應對能力。

群創光電預計在9日前，所有受影響之系統皆恢復正常運作。

(工商 )