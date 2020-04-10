新冠肺炎全球延燒，世界各國都採取封城、禁足等措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，依據社交距離，即日起針對觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施，請業者、商店、管理單位及民眾配合。

陳時中強調，不是去過擁擠處就必須就醫，但有症狀時就需要戴著口罩，就醫時告知旅遊史、接觸史。

疫情中心副指揮官陳宗彥表示，除了攤商及消費者應全程佩戴口罩外，各夜市或市場自治會及商圈組織，應依指揮中心發布的社交距離，提出總量管制計畫，包括：規劃單一出入口、取消店家試吃活動及攤位間的安全距離等，至於攤位用餐座位安排，如無法有效區隔，可採用隔板方式；另熱門攤位應劃設地面標示，以利排隊民眾能保持安全距離。近期經濟部將選定示範點，拍攝影片，讓商家參考。

指揮中心表示，國家風景管理區、國家公園以及國家森林遊樂區部分，因為面積規模大小不同，依其場域及屬性訂立共通性與個別性管制原則，共通性原則以周邊停車場作為流量控管重點，如果停車場車輛達50%，將透過適地性簡訊服務發出警訊，提醒民眾可能先行改變行程，也會考慮到周邊道路系統，導引至其他地方。

觀光旅宿業部分，於連續假期前進行住房率調查，交通部觀光局將針對熱門觀光遊樂業旅館、國家風景區內之觀光旅館及知名景點大型旅館，並請入住率高的飯店業者，落實出入動線及用餐分流等措施。

至於寺廟參拜人流管制部分，內政部已請地方政府輔導所轄寺廟規劃參拜動線，控管人數，並在疫情嚴峻期間，避免提供飲食，主動與外圍攤商協調販賣動線，以確保民眾便利通行為原則。

(中時 )