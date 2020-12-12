高雄市政府民政局主辦「省電俠 打造全民樂活FUN城市 區里節電宣導活動」。（柯宗緯翻攝）

過去「節電」大多數人都只有想到每年用電量高峰的6月到9月，但其實不只是夏季，即便到了冬天的平常生活中，也隱藏著許多看不見，卻會偷偷消耗電力的「吃電怪物」。經濟部能源局指導，高雄市政府民政局主辦的「省電俠 打造全民樂活FUN城市 區里節電宣導活動」，特別選在年末進行，希望提醒民眾在不是用電高峰的冬天，也能將節電的概念，落實到日常生活中。

高雄市政府民政局表示，由於疫情狀況持續升溫，中央流行疫情指揮中心12月01日起正式啟動「秋冬防疫專案」，進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類場所，一定要戴口罩，影響民眾外出意願。

有鑑於此，高雄市政府民政局今年首度嘗試將宣導重心運用在facebook「雄愛民 高雄市政府民政局」粉絲專頁，與粉絲民眾進行線上互動，期間除進行留言分享抽獎、邀約民眾上傳家電照片計算用電量、線上直播宣導省電小撇步，也邀約知名藝人錄製節電小叮嚀，獲得民眾熱烈迴響，自11月20日第一波活動起跑至今，短短20天的時間，「雄愛民」粉絲已由原先的5,000多名，倍增至破1萬名，目前活動進行中，粉絲亦持續成長。

為了宣導本次節電，主辦單位特別邀請到擅長東南亞語言的youtuber「超強系列」運用年輕活潑的創意，加上自身的語言天份，拍攝出專屬的區里節電宣導影片，並照顧到新住民朋友們，在影片中特別加入節電相關的泰語和馬來西亞語，讓在高雄的新住民朋友們也能關注到節電的議題。

「省電俠 打造全民樂活FUN城市 區里節電宣導活動」整體除了在「雄愛民-高雄市政府民政局」粉絲專頁進行6場與民眾互動的活動外，目前已進行4場，為了讓更多高雄在地民眾關注到節電宣導，並也能到線上共同參與互動，特別規劃「尋找省電俠」活動，即日起至12月15日期間，只要在高雄市區看到貼有「省電俠 打造全民樂活FUN城市」主題圖樣的公車，拍下公車照片上傳至「雄愛民」粉絲專頁，即可參加抽獎，將有10位幸運得主可獲贈「民政局代言人」專屬特製LED保溫杯乙只。

另一個特別的亮點是主辦單位在12月11日(五)晚間8點於瑞豐夜市進行街頭快閃活動，民眾只要在現場首度加入「雄愛民」粉絲專頁，即可獲贈「省電俠」專屬杯套乙個，而快閃活動現場則是將預告本次「區里節電宣導活動」的最大獎項-「Gogoro Viva」即將在第6場活動中抽出，活動方式將會在粉絲專頁中公佈，邀請民眾快到「雄愛民 高雄市政府民政局」按讚成為粉絲。

(中時 )