國內新冠肺炎歷經連2日零確診後，今（19日）爆出一起重大國軍群聚感染案，我國海軍敦睦艦隊上出現3例確診，造成700人需進行隔離、採檢。國防部在記者會上澄清絕無知情不報、隱匿疫情，不過網路上就有過來人直言，「士兵隱瞞病情根本超常見」！

今日國軍敦睦艦隊爆出新冠肺炎2名實習生和1名軍人確診，一位網友在PTT上就直言，士兵隱匿疫情的機率很高！他表示，船艦在海上無法與陸地接觸，本身就是隔離場所，但無法阻隔船上的傳染，所以「只要有一人確診，整船都必須隔離」。

在這前提之下，原PO指出，若學員身體出現不適後通報醫官，肯定會換來集體14天閉關，但最後若發現他沒確診，那「肯定會被修理」。考量帛琉還不算是疫區，原PO猜測，這位小學員就是在賭，先不通報，下船再去看醫生求診。

原PO表示，那些在新聞被爆出來吵著要軍方高層出來面對的人肯定沒當過兵，因為「士兵隱瞞病情本來就很常見」。在軍中，醫官如果隱匿不報，最後要自己負責；醫官通報，長官就要負責。

國防部稍晚也在聲明稿中證實，其中一位學員深知自體身體不適，卻未通報醫官，然而其他個案雖有通報，但軍醫檢測結果一切正常，軍方絕無知情不報隱匿疫情，對難以掌握真實情況深感遺憾。

(中時電子報)