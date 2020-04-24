世界衛生組織（WHO）官網意外刊登吉利德「瑞德西韋」在大陸臨床試驗失敗的消息，吉利德股價跳水，一度暫停交易，連美股都受到影響。

美國藥廠吉利德的實驗性藥物「瑞德西韋」被外界視為可能有效治療新冠肺炎的明星藥物。但外媒報導，世衛官網意外曝光來自大陸的早期臨床報告，內容顯示瑞德西韋在大陸的臨床試驗失敗，不僅沒有改善患者病情，也未減少患者血液中的病原體數量。

世衛隨後表示，無意間發布該文件，發現錯誤後立刻刪除，目前正在等候最終版本。吉利德公司發言人則回應，這項臨床試驗報告出現不適當的解讀，該研究因參與人數太少而提前終止，無法得出具有統計學意義的結果。

消息傳出，導致吉利德公司股價盤中一度重挫、暫停交易收盤下跌4.34%，收在77.78美元。美國股市也受到影響，道瓊指數以近平盤作收，回吐早盤漲勢，終場小漲39點，收在23515點。

(中時電子報)