全球行動通訊網路測試分析業者 Opensignal 公布八國 5G 網路測速報告。結果發現，納入測速的國家中，唯有美國的 5G 網路下載速度比 Wi-Fi 網路還慢，算是報告中的特例。

Opensignal 最新公布的八國 5G 網速報告是在今年 1 月 22 日至 4 月 21 日的三個月內所進行，其中在英國、西班牙、澳洲、科威特、瑞士、南韓、沙烏地阿拉伯等七國，5G 網速都比 Wi-Fi 更快，唯有美國地區的 5G 網速竟然低於 Wi-Fi 網速。根據統計，5G 網速最快的是沙烏地阿拉伯，比最早宣布 5G 網路商用的南韓還要快，下載速度達到 291.2Mbps。

Opensignal 對比八國 5G、4G 以及 Wi-Fi 網速。(摘自Opensignal)

Opensignal 對比八國 5G 與 4G 網速。(摘自Opensignal)

針對美國地區 5G 網速比 Wi-Fi 還要慢，Opensignal 指出這乃是因為美國地區電信商 5G 的目標強調覆蓋率，所以優先採用了低頻段的 5G 頻段，因此犧牲了速度。而相對來說，其他國家在 5G 部署時則是更著重高容量的中頻段，因此 5G 網路速度也比較高。

以 4G 來說，在沙烏地阿拉伯、澳洲這兩國，網路速度也超越 Wi-Fi，是其中一個值得觀察的指標。另外，以 4G 來看，網速最高的國家則是南韓，達到 53.7Mbps，而當地 5G 網速仍比 4G 網速快了 4.2 倍。就此可以了解，在升級 5G 初期，使用者很明顯最容易感受到的就是網速提升。

從 5G 與 4G 網速對比圖來看，在沙烏地阿拉伯的 5G 相對提速最多，網速是 4G 的 11.9 倍；接著則是在英國、西班牙，5G 網速都是 4G 的 5 倍以上；瑞士、南韓兩國的 5G 網速則都是 4G 網速的 4 倍以上，但這兩國的情況與其他國不同的是，4G 網速對比其他國家都偏高，因此若以 5G 網速提升的倍數來看，提升的比例被縮小，但單以 5G 網速來看，這兩國的表現都是名列前茅。

台灣預計最快在今年第三季 5G 商用也將起跑，目前也已經有不少 5G 手機推出，準備提前搶占市場。電信商也提出了提前升級 5G 的方案讓民眾屆時可以優先升級。你準報好迎接 5G 到來了嗎？

(科技)