網路上出現5G訊號會散布新冠病毒的假消息，加拿大訊號基地台被燒毀、破壞。

網路上出現5G訊號會散布新冠病毒的假消息，現在多個國家相繼出現當地訊號基地台被燒毀、破壞事件，美國國土安全部已發布報告示警。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，根據美國國土安全部（U.S. Department of Homeland Security）13日提交的情資報告，5G網路會散布新冠病毒的網路謠言已在現實生活中造成重大災情，愈來愈多國家的訊號基地台陸續遭極端人士破壞、焚毀。不只國土安全部，美國聯邦調查局（FBI）、國家反恐中心（National Counterterrorism Center）隨後也和國土安全部聯合發布簡報，向全美各地執法單位示警。

報告指出，「有關新冠病毒將透過5G網路向外擴散的陰謀論已在全球引發針對通訊基礎設施的攻擊，隨著疫情蔓延，未來攻擊威脅可能會持續增加，同時通訊工程人員也可能遭遇暴力事件。」

全美各地近來陸續出現基地台被破壞事件。報告指出，2019年12月以來，田納西州曼菲斯（Memphis）至少出現5起當地訊號基地台被不明人士破壞的事件，總共造成逾10萬美元損失。此外，2月至4月間，整個田納西州西部共有14座基地台無端遭有心人士關閉。4月，俄勒岡州波特蘭（Portland）市一座主要基地台被人放火，導致基地台底座受損。

不只美國，今年初新冠肺炎疫情自大陸蔓延全球後，英國就出現一系列基地台被縱火的事件，現在澳洲、荷蘭、紐西蘭等國也相繼出現類似暴力事件，加拿大環球新聞（Global News）報導，1日，魁北克一座基地台也被縱火，當局一周後逮捕一對20多歲情侶，據悉他們一共縱火7座基地台。英國一名官員更指出，因為謠言，當地電信人員面臨人身威脅。

專家指出，5G網路會傳播病毒的說法完全是錯誤的，毫無科學根據。都柏林城市大學（Dublin City University）教授庫洛蒂（Eileen Culloty）表示，和5G的相關謠言已經傳了多年，不過通常不受到關注。

現在謠言已在現實生活中造成災情，美官方簡報指出，4月22日臉書上一則貼文這樣煽動民眾，「鼓勵任何有無政府極端主義思想的人展開破壞行動，在全球各地攻擊5G基地台。」

(中時電子報)