川普威脅部署軍隊 全美示威抗議不止

儘管白人警察壓頸導致非裔男子死亡案引發全美示威抗議，如今有許多城市都實施宵禁，然而美股票仍繼續上漲。

據CNBC新聞網2日報導，分析師說，抗議或許令人憂心忡忡，但並不會影響股市，而其中關鍵仍在於經濟重新開放。而維持市場持續強勁的一大因素，在於美國聯準會（Fed），其他中央銀行和世界各國政府的數兆美元刺激方案。

各行各業股票持續輪動點火，一些跌深反彈的股票引領市場走高，如工業，航空公司，金融機構和能源公司等。強勁的金融和財政刺激計畫促使股價走高，而投資人則將資金轉移到他們認為，可能受益於經濟重新開放的相關產業。

雖然全美各地因示威抗議不斷，部份城市出現搶劫、暴動，甚至有建築物被毀，但市場至今尚未有反應。

美國富瑞金融集團（Jefferies）中小型股策略師狄桑克提斯（Steven DeSanctis）說，市場是一種前瞻性機制，看的是從現在起的未來6個月，或是9個月，將會恢復更多秩序。而經濟與收益也會回來，預估已不再悲觀。他強調，聯準會全力支持，而流入信貸市場的資金驚人，資本市場也開放了。

(中時電子報)