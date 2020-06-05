最近北京通過港版《國安法》立法決定，讓移民成為香港最熱門的話題。香港移民顧問機構表示，今年5月份收到移民諮詢要求比去年同期暴增39倍，相比4月亦急增4倍，其中查詢最熱門是台灣佔60%，歐洲與英美澳加則不到台灣的半數。

據《東網》報導，在新冠疫情趨緩後，港版《國安法》讓移民成最熱話題，美聯移民顧問策略公司今日(5日)表示，單計今年5月份，己經收到約800宗有關移民的查詢，較去年同期大幅攀升約39倍；而較今年4月的150宗，則急升逾4倍。至於查詢大幅增加原因，機構估計和疫情放緩有關，加上去年反修例示威，以及近期港版《國安法》亦成為移民查詢大增的催化劑。

美聯移民顧問公司總監鄭天殷說，自去年下半年的社會運動後，已有不少港人萌生移民的念頭，由於近日疫情漸趨穩定，令港人移民意欲急劇增加。就查詢地區分類，台灣依然是最熱門的地方，佔60%；其次是歐洲約佔20%；而英美澳加等地則佔15%。

鄭天殷表示，查詢台灣的人士主要為年輕人及家長。由於台灣投資移民入場門檻較低，僅需600萬元新台幣即可，加上生活水平較低，地理及文化接近香港，因此最受港人歡迎。

至於英、美、澳、加的查詢較少，主要和美國查詢量減少有關，因該國早前疫情嚴峻，加上其投資門檻由50萬美元(約台幣1500萬元)飆升至90萬美元(約台幣2700萬元)，令打算移民的港人卻步。而澳洲和加拿大近月的查詢人數，則較疫情前略有上升，估計是當地的生活質素及醫療福利，成為更多人考慮移民的因素。

(中時電子報)